¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é£´Ç¯¡¡Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤È¤È¤â¤ËÌ¾¸Å²°¤ÇÈòÆñÌ±¤é¤¬¹Ô¿Ê
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¦¥Ê¿¯¹¶¤«¤é24Æü¤Ç4Ç¯¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ë¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Î¥Ç¥â¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ò´Þ¤à¡¢¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Î±É¼þÊÕ¤òÎý¤êÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤ËºßÎ±¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñÌ±¤Ï¡¢1·îËö»þÅÀ¤Ç1967¿Í¤Ç¡¢Åì³¤3¸©¤Ç¤Ï¡¢128¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÌ¤¬ÆþÂâ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÂâ¤Î¹ñ´ú¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁá¤¯ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËèÇ¯¤³¤³¤Ë4Ç¯Íè¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤äÌ±´Ö¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶²ÉÝ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë