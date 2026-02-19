UEFA¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ø¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌµ¿ÏÇ¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«FW¤Ë»ÃÄê½èÊ¬¡ÄCL¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¹µÁÊ¤Î¹½¤¨
¡¡²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ï23Æü¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤ËÂÐ¤·¡¢1»î¹ç¤Î»ÃÄê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¡£50Ê¬¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤¬¸ý¸µ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬È¿±þ¡£¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼ç¿³¤Ë¼çÄ¥¤·¡¢»î¹ç¤ÏÌó10Ê¬´ÖÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢UEFA¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«ÂÐ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»î¹çÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿º¹ÊÌÅª¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï19Æü¤Ë¡Ö¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤Î»î¹çÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾Úµò¤òUEFA¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢UEFA¤Ï23Æü¤Ë¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ1»î¹ç¤Î»ÃÄê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Á¥ã¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤ÎÂè2Àï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢UEFA¤Ï¡ÖUEFAÄ¨²üµ¬ÄêÂè14¾ò¡Êº¹ÊÌÅª¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¡Ë¤ÎÌÀÇò¤Ê°ãÈ¿µ¿¤¤¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤¬ËÜÍè½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ëUEFA¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î»î¹ç¤Ç»ÃÄêÅª¤Ê½Ð¾ìÄä»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»ÃÄêÅª¤Ê½Ð¾ìÄä»ß¤ò·èÄê¤·¤¿
¡¡°ìÊý¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÏUEFA¤ÎÀ¼ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ë´Ö¤ËÁª¼ê¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ä´¸¤Ë»×¤¦¡£CL¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢UEFA¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÏUEFA¤ÎÀ¼ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ë´Ö¤ËÁª¼ê¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ä´¸¤Ë»×¤¦¡£CL¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢UEFA¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£