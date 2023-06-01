[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]À¸À®Ê¸¤ò´Ý¡¹¥³¥Ôー¤¹¤ëÌõ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¸«½Ð¤·¤¿¡¢AI¤ÎÃÏÌ£¤ÊÍøÍÑË¡
¡¡¤¤¤äー¡¢ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËAI¿Ô¤¯¤·¤Ç¤¹¤Í¡£Å·¼Ùµ´¤ÊÉ®¼Ô¤Ï¡ÖAI¡©¡¡ÀÎÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¸¥£²ÈÅÅ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢°ì²áÀ¤Î¥Öー¥à¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¡£ChatGPT¥ê¥êー¥¹¤«¤é3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Úー¥¹¤Ç¿·À½ÉÊ¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹¤¬½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢Àè¸«À¤ÎÌµ¤µ¤òÃÑ¤¸¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
°¦ÍÑÃæ¤ÎPixel 10 Pro¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎAIµ¡Ç½¡ÖGemini¡×¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¡¢¼ã´³ÉÝ¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸åÄÉ¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éAI¤òÅ°ÄìÅª¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤Á¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÉ®¼Ô¤Ï¥é¥¤¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥Í¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ÒòÓð¤·¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¸½ñ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥Õ¥íー¤ò¿ÍÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Êó½·¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ©¾ì¤ÇGemini¤¢¤¿¤ê¤Ë¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¡×¤È¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿Ê¸½ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¼ÉÊ¤·¤¿¤é¡¢¿È¤ÎÇËÌÇ¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£µÍ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢AI¤ò´Ý¤Ã¤¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢´í¸±Êª²òÂÎ¤¯¤é¤¤¤Î¿µ½Å¤µ¤Ç»È¤¤Æ»¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¥Ö¥ÁÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ÏÂÎ¸³¡ª
µ¶Êª¥·ー¥ëÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¡¡ºÇ¶á¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¥·ー¥ë¸ò´¹¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¤Îµ¶Êª¤òÈÎÇä¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦ー¤à¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤·ë²Ì
¡¡¤Ç¤â¡¢ÂÔ¤Æ¤è¡£¥·ー¥ë¤ÏÀ½Â¤µ¡³£¤¬¤¢¤ì¤Ðºî¤ì¤ë¡£¤½¤ê¤ã¤¢ÍÌ¾¥¥ã¥é¤Î¿ÞÊÁ¤ò¥Ñ¥¯¤Ã¤¿¤éÃøºî¸¢Íí¤ß¤Ç¤ªÆì¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡È¥Ý¥±¥â¥ó¡ÊºîÉÊÌ¾¡Ë¥·ー¥ë¤Îµ¶Êª¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¸«½Ð¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥·ー¥ë µ¶Êª¡×¤ÇGoogle¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¤ÈGemini¤Ë¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¤Îµ¶Êª¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡© ¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡£
¡¡¿ô½½ÉÃ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î¸å¡¢½Ð¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¢¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥·ー¥ë¤Ï¥·ー¥ë¤Ç¤â¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡£
¡¡¶²¤é¤¯¤Ï¡¢ÍÌ¾¥¥ã¥é¤ÎÌµÃÇÍøÍÑ¤¬Æ±»þÈ¯À¸¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¤È¤ÏÌ¾¾è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì¾¾è¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëGemini
¡¡¤³¤³¤Ç¤â¤¦1¤Ä¤Îµ¿Ìä¤¬¡£Éþ¤À¤Ã¤¿¤êÀöºÞ¤À¤Ã¤¿¤êÉ÷¼ÙÌô¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂçÄñ¡¢¶¥¹çÉÊ¡¦Îà»÷ÉÊ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼ÁÌä¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ¶Êª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¦É¸¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤Îà»÷ÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¡ØÅì¼Ç¤Î¥¦¥©ー¥¯¥Þ¥ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡×¤È¡£
¡¡¤³¤ÎÅú¤¨¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Åª³Î¡£¥«¥ß¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥¦¥§¥¤¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÊ¸¶ñ¥áー¥«ー¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉ²Ã¤Ç¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢À¸À®AI¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹
¡¡Gemini¤ò»È¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë ¶¥¹ç¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡º÷¤ò²¿²ó¤â·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢ÌÜÅª¤Î·ëÏÀ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¼ê´Ö¡Ê¸¡º÷²ó¿ô¡Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡»¡»¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇ§¼±°ã¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ºÝ¤Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¸¡º÷Àè¤È¤·¤Æ»È¤¦
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë µ¶Êª¡×¤ÇÉáÄÌ¤ËGoogle¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¤¬¥È¥Ã¥×É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê2·îÃæ½Ü¤Î¼¹É®»þÅÀ¡Ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë ¾¦É¸¡×¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢È¯Çä¸µ¤ÎÃí°Õ´µ¯Ê¸¤¬¥È¥Ã¥×É½¼¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê»µ¸ì¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤Ç¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤ò¥¢¥ì¥³¥ì¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤Ë¡¢µ¿Ìä¤òÎ¨Ä¾¤ËÀ¸À®AI¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢°ìÃ¶¤ÎÅú¤¨¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¸¡º÷¤¹¤ë¨¡¨¡¨¡¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢À¸À®Ê¸¤ò´Ý¥Ñ¥¯¥ê¤Ç¤¤Ê¤¤¿¦¼ï¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AIÍøÍÑ¤Î¸Â³¦¤À¤È¡¢É®¼Ô¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGoogle¤È¤Ï·¹¸þ¤Î°ã¤¦¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Îµ¶Êª¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¡»¡» µ¶Êª¡×¤È¸¡º÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤¿¸¡º÷·ë²Ì¤Ë
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡»¡» ¾¦É¸¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜÍè¤Î°Õ¿Þ¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸¡º÷¸ì¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÌÌÅÝ¡£¤Ê¤é¤ÐÀ¸À®AI¤Î½ÐÈÖ¤«
¡¡¤¿¤ÀÀ¸À®AI¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇ§¼±°ã¤¤¡©¡×¡¢¡Ö¢¢¢¢¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Êµ¿Ìä¤Ë¡¢¥µ¥¤¥È¤Î°ìÍ÷É½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÊ¸¤ÇÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤¿¤¤¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¸»¤òÃµ¤¹ÍÑÅÓ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎGoogle¸¡º÷¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶Æ°¥â¥Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶²¤é¤¯¤Ï¤â¤¦Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÂÎ¸³ºÑ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡£¸Ê¤Î¼þ²óÃÙ¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¡¢Ãå¼Â¤ËAI¤Î»È¤¤Êý¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏNotebookLM¤¢¤¿¤ê¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤ß¤ë¤«¤Ê¡©