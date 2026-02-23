¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡·ÀÌó²ò½ü¤Çº£Åß¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍFW¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£22Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè24Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ë¥¹ ¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ¤¬30Ê¬¡¢39Ê¬¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢2¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ïº£Åß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬61Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾¡Íø¤Ç½Ë¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤¤¤¤µ¤Ê¬¤À¡£¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤À¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ÏÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÊâ°ìÊâ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î½¢Ï«µö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¤Î±óÀ¬¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°Ä©Àï¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¼¡Àï¤Ï3·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥È¥¥¥¦¥§¥ó¥Æ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
