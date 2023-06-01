¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ»×¤ï¤º´é¤ò±£¤¹Ç¤Î¥Ýー¥º¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¡£¥¬¥Á¥ã¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó2¡×3·î¾å½ÜÈ¯ÇäÊÒ¼ê±£¤·¤ÈÎ¾¼ê±£¤·¤Î2·Á¾õ¡¢Á´6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó2¡Û 3·î¾å½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó200±ß
¡Ú¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó2¡Û
¡ÖÊÒ¼ê±£¤· ÇòÇ¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó2¡×¤ò3·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó200±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ»×¤ï¤º´é¤ò±£¤¹»Ñ¤ÎÇ¤Î¥Ýー¥º¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¥Õ¥í¥Ã¥ー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£ÊÒ¼ê±£¤·¤ÈÎ¾¼ê±£¤·¤Î2·Á¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁ´6¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ¼ê±£¤· ¹õ¥Ï¥Á¥ï¥ì
ÊÒ¼ê±£¤· ¥°¥ìー
Î¾¼ê±£¤· ÃãÇ
Î¾¼ê±£¤· ¹õÇ
Î¾¼ê±£¤· »°ÌÓÇ
¡Ú¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó2¡Û
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó45mm
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ PVC/¥Ê¥¤¥í¥ó
(C) T-ARTS