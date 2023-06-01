ÇµÌÚºä46¡¦3´üÀ¸¡¢4¿Í¤ÇÁ´´üÊÌ¶Ê¤òÈäÏª¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Æ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ú¡Ö5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬22Æü¡¢23Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡Ö5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£20Æü¡¢21Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ØCoupling Collection 2022-2025¡Ù¤ËÂ³¤¯¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually...¡×¤«¤é40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ä´üÊÌ¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢6´ü¡¢5´üÀ¸¡¢4´üÀ¸¡¢3´üÀ¸¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë´üÊÌ¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢3´üÀ¸¤Ï4¿Í¤ÇÁ´¤Æ¤Î´üÀ¸¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤Î´üÀ¸¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤éËþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿3´üÀ¸¤Î4¿Í¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤ò´¶¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤òÂ¸Ê¬¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤Î¶¯¤µ¤ä¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²Î¾§¸å¤Ë¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤ó¤Î¡©¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3´üÀ¸³Ú¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£4¿Í¤Ç¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò1¼þ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê3´üÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â»þ¤Ë¥³¡¼¥ë¤ä¥·¥ó¥¬¡¼¥í¥ó¥°¤Ç¡¢»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£¥á¥É¥ì¡¼½ªÈ×¤Ë¤Ï3´üÀ¸¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö»°ÈÖÌÜ¤ÎÉ÷¡×¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Çßß·¤Î¡ÖÍÌÀ¡¢¤Ö¤Á¾å¤¬¤ì¡ª¡×¤ò¹ç¿Þ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£ºÇ¸å¤Î¡ÖËÍ¤¬¼ê¤òÃ¡¤¯Êý¤Ø¡×¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä46¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë´üÊÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£ÇµÌÚºä46¡Ö5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
00. OVERTURE
01. ¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤
02. ¤Ê¤¼ ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁö¤ë¤Î¤«¡©
03. ¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó
04. Á´ÎÏ¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à
05. »Ô±Ä¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë
06. ¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È
07. ¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤¬ÀÚ¤Ê¤¤
08. Ç®¶¸¤Î»«¤±¸ý
09. ÁêÂÐÀÍýÏÀ¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë
10. ÀäË¾¤Î°ìÉÃÁ°
11. I see...
12. ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
13. ¥¥¹¤Î¼êÎ¢·õ
14. ¿Þ½ñ¼¼¤Î·¯¤Ø
15. Fake Doctor
16. À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë
17. 3´üÀ¸³Ú¶Ê¥á¥É¥ì¡¼
¡¡¡¦»×¤¤½Ð¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È
¡¡¡¦Ì¤Íè¤ÎÅú¤¨
¡¡¡¦¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸
¡¡¡¦¥È¥¥È¥¥á¥¥á¥
¡¡¡¦ËèÆü¤¬Brand new day
¡¡¡¦Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï»Ø¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¡¡¦ËÍ¤Î¾×Æ°
¡¡¡¦»°ÈÖÌÜ¤ÎÉ÷
¡¡¡¦ËÍ¤¬¼ê¤òÃ¡¤¯Êý¤Ø
18. My respect
19. ¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î
20. ¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë
21. Actually...
22. Same numbers
23. ¥Ó¥ê¥ä¥Ë
24. ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
¡Ú¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Û
EN1. ÍçÂ¤ÇSummer
EN2. ¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª
EN3. ÇµÌÚºä¤Î»í
