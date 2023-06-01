¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×GP¡¦±Ê²¬¤æ¤¤Í¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¡×½é¥½¥íÉ½»æ ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/24¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ê²¬¤æ¤¤Í¤¬¡¢2·î24ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×13¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×GP¡¢ÌÖ¥Ë¥Ã¥È¤«¤éÁÇÈ©¥Á¥é¥ê
±Ê²¬¤¬½é¥½¥íÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï±§Ãè¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¾ì½ê¡¦¼ï»ÒÅç¡£³¤ÊÕ¤Ç¤ä¼¼Æâ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏAKB48¤ÎÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÊæÇµ¼Â¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×GP¡¢ÌÖ¥Ë¥Ã¥È¤«¤éÁÇÈ©¥Á¥é¥ê
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×GP¤¬½é¥½¥íÉ½»æ
±Ê²¬¤¬½é¥½¥íÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï±§Ãè¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¾ì½ê¡¦¼ï»ÒÅç¡£³¤ÊÕ¤Ç¤ä¼¼Æâ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡AKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏAKB48¤ÎÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÊæÇµ¼Â¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û