ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」第５話が２２日、放送され、儀堂にリブートした早瀬（鈴木亮平／松山ケンイチ）と、本物の儀堂（鈴木亮平）が対面した。

松山ケンイチは放送終了直後に自身のＸを更新。「ド級の５話でしたね新たなフェーズに入ってきましたねところで塚地さんご飯食べてるとこしかお見かけしてないんですが仕事は何してるんでしょうかと思いつつ。」とつぶやき。

相関図には『合六の部下／幹部』と記され、公式サイトでは「合六の裏組織の幹部。マネーロンダリングなどの実務を担当している。合六からの命令には従順だが、緊迫した状況でも冗談を言い合六にたしなめられることも。自己保身に走りがちだが権力への野望も持つ」と紹介されている菊池瑛介（塚地武雅）にツッコミを入れた。

これには塚地が２３日、Ｘで松山の投稿を引用して反応。「やはり気づきましたか… これまで美味しいご飯を食べてるか、出ないかのどちらかという… 表では真面目な仕事をしておりますが、ただそれも出てくるのか、出てこないのか… ただし、食事は誰よりも温かいうちに召し上がってます。」と投稿した。

塚地の投稿には「あの状況で誰よりも温かいうちに召し上がれるその度胸が怪しいような…」「リブートされてますね？」などの声が届いている。