ドル円のピボットは１５４．５５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:13現在）
ドル円
現値154.65 高値155.07 安値154.00
156.22 ハイブレイク
155.64 抵抗2
155.15 抵抗1
154.57 ピボット
154.08 支持1
153.50 支持2
153.01 ローブレイク
ユーロ円
現値182.46 高値182.93 安値182.18
183.62 ハイブレイク
183.27 抵抗2
182.87 抵抗1
182.52 ピボット
182.12 支持1
181.77 支持2
181.37 ローブレイク
ポンド円
現値208.89 高値209.24 安値208.23
210.35 ハイブレイク
209.80 抵抗2
209.34 抵抗1
208.79 ピボット
208.33 支持1
207.78 支持2
207.32 ローブレイク
ドル円
現値154.65 高値155.07 安値154.00
156.22 ハイブレイク
155.64 抵抗2
155.15 抵抗1
154.57 ピボット
154.08 支持1
153.50 支持2
153.01 ローブレイク
ユーロ円
現値182.46 高値182.93 安値182.18
183.62 ハイブレイク
183.27 抵抗2
182.87 抵抗1
182.52 ピボット
182.12 支持1
181.77 支持2
181.37 ローブレイク
ポンド円
現値208.89 高値209.24 安値208.23
210.35 ハイブレイク
209.80 抵抗2
209.34 抵抗1
208.79 ピボット
208.33 支持1
207.78 支持2
207.32 ローブレイク