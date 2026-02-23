アイドルグループ・≠ＭＥが２３日、Ｋアリーナ横浜で７周年コンサートを開催した。周年コンサートでは最大規模の昼夜２公演で計３万人を動員し、熱狂させた。

欠けることなく１２人全員で７周年を迎えた。

タレント・指原莉乃のプロデュースにより１９年２月２４日に結成されてから７年。当時最年少だった川中子奈月心が２０歳を迎え、全メンバーが２０歳以上となった。

リーダーの蟹沢萌子（２６）は「７周年という特別な日に特別な気持ちを皆さんにお届けできてうれしいです」と感謝。冨田菜々風（２５）は「７周年、本当にありがとう。これからも一緒に歩いてください」と呼びかけた。

５月からは初となるアリーナツアー開催もサプライズ発表され、５月に東京ガーデンシアターで始まり、ラストは７月に横浜アリーナで迎える。さらに７月開催のフランス・パリでの「Ｊａｐａｎ Ｅｘｐｏ Ｐａｒｉｓ ２０２６」へ初出演が決まった。蟹沢は「私たちもまだまだかなえたい夢がたくさんあります。皆さんと一緒ならかなえられると信じている」と語った。