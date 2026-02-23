「ありがとう。すべての『エヴァンゲリオン』ファン」 『エヴァ』フェス3日間で動員3万人！庵野監督・緒方恵美ら感慨「幸せな作品になった」

「ありがとう。すべての『エヴァンゲリオン』ファン」 『エヴァ』フェス3日間で動員3万人！庵野監督・緒方恵美ら感慨「幸せな作品になった」