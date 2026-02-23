TBSを1月に退社した、元同局アナウンサーの良原安美さん（30）が23日、インスタグラムを更新。「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました！」とブランドの立ち上げを発表した。

「YANMI.(ヤンミ)というブランドです」と、自身の名前のイニシャルをベースにしたとみられるブランド名も公表。「アナウンサーとして沢山の方にお会いし、沢山の方に観ていただく時、どんな装いが良いか。失敗したりもしながら私なりに考えてきました。誰かと話す時、食事の時、写真を撮る時も、顔周りの印象はとても大切だと感じています。誰かに会う日、手が伸びる。透明感とオーラすら纏えるようなアイテムを提案してまいります」とブランドのコンセプトを明らかにした。

良原さんは171センチと長身で「身長170cm以上の私は、兎にも角にも丈が足りない服が多い。長年の悩みです。同じような悩みを持つ高身長の女性に安心して選んでいただけるサイズをご用意します」と、自身の悩みも生かした展開をすると約束。「勿論、一般的なサイズも展開します。沢山の女性に愛していただけますように！」とつづった。

そして「早速ですが、ブランドの第一歩となる初めての展示会を、3／11.12.13の3日間、青山グランドホテルにて行います」と、早くも3月に展示会を開くと発表。「私のような素人が洋服を作ることに躊躇した時もありましたが、信頼できるプロ達の力を借りながら、妥協なく、心を込めて準備を進めています。これからどうぞ宜しくお願いいたします」と抱負をつづった。

良原さんは、1週間前の16日にインスタグラムを更新し「実は今、あることを準備しています」と新たな1歩を踏み出そうとしていると明かしていた。ノートパソコンに向かっている写真を投稿し「シゴデキ風のこちらの写真は、人様のPCをお借りしています。お伝えできる日が待ち遠しいです」と予告していた。