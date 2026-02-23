プロボクシングWBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）が23日、世界初挑戦した米ラスベガスから羽田空港着便で帰国した。両目付近にあざを残しながらも気丈に対応し「言い訳はしたくないが…」と前置きしながら「（体が）動いたことは動いたが、やっぱり万全ではやりたかった」と初の大一番を振り返った。

21日（日本時間22日）に同地のT―モバイル・アリーナでWBA世界同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）に挑戦。中盤以降は接近戦でボディーへの攻勢を強めたが、10回にはローブローで減点を食らう厳しい展開に。最終12回は足を止めて打ち合うも王者を攻略できなかった。ジャッジ1人が7点差、2人が5点差の0―3判定（117―110、116―111×2）で競り負けた一戦を「相手陣営も焦っている感じもあったし、シーソーゲームな感じもした。ローブローは“やってしまった”と思ったが、ポイント差はそんなにないと思っていた」と判定結果には本音も漏らした。

ビザ取得が遅れ、試合2日前に到着した現地ではさらなるアクシデントに見舞われていたことを告白した。日本時間19日の渡米後、経由地のシアトルへの到着が早まったことで当初予定していたラスベガス行きの便への乗り継ぎに失敗。その関係で同地への到着が大幅に遅れ「ヘロヘロだった」と振り返る。また宿泊予定だったホテルの部屋にも水抜き減量のために必要な「浴槽」がないことが判明。急きょ別の部屋に移動し、父でありトレーナーのジャスティス・コジョ氏がシャワーでお湯をかけながら夜中まで最後の減量に付き添った。前日の計量は何とかクリアしたが「体が消耗しちゃっていた。体重は戻ったが正直スカスカだった」とリカバリーもままならなかったという。

「コンディションは100％ではなかったが自分を鼓舞してやるしかなかった」と善戦した初の世界挑戦は「必ずしもベストでいけるわけではない」と自身に言い聞かせながらも「またやるとしたら10日前くらいに行って調整したい」と王者との再戦希望も明かした。

同階級の日本ジム所属選手としては約34年ぶり4人目の世界王座奪取は次回以降にお預けに。「（世界との壁は）元々あると思っていなかったので、それを少しでも証明できていたと思う」と振り返りながら、今後については「とりあえず一回休んで考えようと思う」とつぶやいた。