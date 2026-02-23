ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。突然の訃報発表から一夜、メンバーが改めて真矢さんへの思いをつづった。

残されたメンバー4人は、支えてくれたファンクラブへ23日未明に悲しみの報告。公式サイトでも「彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません」と連名でコメントを発表していた。

悲しみの発表から一夜明け、ギターのINORANは自身のSNSで「真ちゃんは、みんなが笑顔になる事、楽しい事が大好きだったから…」と思いをはせ、「僕は、僕のやるべき事をいつも通りに。今日のライブを、精一杯の想いで真ちゃんの為に、みんなの為に、playするからね！」と気丈にふるまってみせた。

真矢さんとは高校生の頃からの親友でもあるギターのSUGIZOも、自身のSNSで真矢さんとライブ中に抱き合う写真を添えて「Dear my Best Friend.本当に、本当に寂しい…」と悲痛な胸の内を投稿した。

また、ベースのJは24日に予定していたオンラインミーティングを急きょ一般公開し、「真矢 追悼特別放送」として生配信を行うことを告知。改めて真矢さんへの思いを語るとみられる。ボーカルのRYUICHIも25日にライブが予定されており、ファンに向けて心境を語ることになりそうだ。