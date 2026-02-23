お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。2月17日の放送には、青色1号・榎本が登場。タイミーを使ってアルバイトをした経験について語った。

以前も登場した、マシンガンズの後輩芸人「青色1号」榎本が再び登場。

前回と同じく「タイミーを使ってスキマバイトをしてきました！」のコーナーで、自身のスキマバイト経験を語った。

今回のアルバイト先は「有限会社 桜井産業」。いわゆる町工場であり、榎本は金属を削るための切削工具（刃）の製造を担当した。

西堀「そんな専門性の高い職場で、榎本がすることってあるの？」

榎本「あるんですよ。お手伝いしたんです。この世に、僕が作った刃が出回る可能性があるんです」

朝9時から夕方17時までのフルタイム出勤。

仕事内容も勤務時間も、これまで番組ではあまり取り上げてこなかったスキマバイトであるため、マシンガンズの両名も驚いた様子。

榎本「僕ともう1人タイミーの人がいて。その人は常連さんらしくて。リピートありなんです。人間関係のストレスは全然なかったです」

この職場では、これまでタイミーから100名以上を受け入れてきた。

一見専門性が高い業務内容のため、説明を受けてすぐは榎本も「できるかな……？」と不安に感じたが、怪我もなく問題もなく順調に進んだという。

榎本「それでも大変な仕事だからって、1時間に1回休憩させてくれるんですよ」

滝沢「多くない？」

榎本「ここの社長さんが『楽に、楽しくいきましょう』って感じのフランクな人で。休憩室にみんなで座って、なんとなくの雰囲気で休憩から上がって。お昼はお弁当も用意してくれるんですよ。おかずだけのお弁当を注文してくれてて、ごはんは全員お茶碗が渡されて、大きなおひつが出てきて、みんなでよそうんです。『好きなだけ食べてください』」って」

西堀「旅館みたいだな！」

滝沢「このお米の高い時代に！ いいねえ！」