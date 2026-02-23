【ミステリーチャンネル 3月ラインナップ】『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』や『カササギ殺人事件』シリーズも

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの3月のラインナップをご紹介。2月に続いて「女性探偵特集」を実施するとともに、脚本家・作家として知られるアンソニー・ホロヴィッツ特集も行われる。

『名探偵ポワロ』『ミス・マープル』の生みの親アガサ・クリスティーの作品に毒殺が多い理由 12月といえば、かつてのイギリスでは同国が誇るミステリーの女 … 『名探偵ポワロ』『ミス・マープル』の生みの親アガサ・クリスティーの作品に毒殺が多い理由

東京創元社アワー アンソニー・ホロヴィッツ特集

日本初のミステリー専門文庫である「創元推理文庫」を60年以上にわたり刊行し、古典から最新作まで数々の海外推理小説を日本の読者に紹介し続ける、老舗出版社・東京創元社と世界各国のミステリードラマを日本の視聴者にお届けするミステリーチャンネルのコラボ編成がスタート！

初月である3月は、脚本家としても小説家としても大人気の英国ミステリー界のスター、アンソニー・ホロヴィッツを大特集！ 彼が脚本家としてその名が知られるようになった出世作『名探偵ポワロ』と『バーナビー警部』に加え、脚本家としての集大成『刑事フォイル』、そして自身の小説を自らドラマ化した『カササギ殺人事件』とその続編『ヨルガオ殺人事件』も一挙放送！

『ヨルガオ殺人事件』

3月29日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

日本の出版業界のあらゆるランキングで第1位を総ナメした傑作『カササギ殺人事件』の続編であり、“週刊文春ミステリーベスト10” 2021海外部門をはじめとした数々の日本におけるミステリーのランキングで第1位に選ばれるだけでなく、最近では昨年11月には英国のカミラ王妃により女王読書室読書クラブの選書に選ばれた同名小説を、原作者アンソニー・ホロヴィッツが自らの脚本によりドラマ化！ 2024年に英BBCで放送された『ヨルガオ殺人事件』をミステリーチャンネル初放送！

スーザン・ライランドは出版業界から離れ、恋人のアンドレアスとともにギリシャのクレタ島でのどかに暮らしていたが、危険をはらんだ謎が舞い込んできたことから生活が一変する。スーザンの経営するホテルに英国からある夫婦が訪ねてくる。アラン・コンウェイによる小説「愚行の代償」を読み終えた後、なぜか娘が失踪したというのだ。小説の中に失踪のヒントが隠されているのではと思った夫婦は、その謎を当時の編集者だったスーザンに解くように依頼。スーザンは英国に戻り、アランの小説を読み解き始めるが…。果たしてスーザンは時間切れとなる前に謎を解き明かすことができるのか？

『カササギ殺人事件』に続き、主人公スーザンを演じるのは『ザ・クラウン』のマーガレット王女役で知られるレスリー・マンヴィル。探偵アティカス・ピュント役も、『刑事フォイル』の後半シリーズで強烈な印象を残したティム・マクマランが続投する。前作同様、ミステリーの女王＝アガサ・クリスティーへのオマージュをちりばめた“犯人捜しミステリー”としての意匠が光る逸品だ。

＜第1話あらすじ＞

クレタ島でホテルの経営に四苦八苦するスーザン・ライランドは、ある夫妻から失踪した娘を捜す手助けをしてほしいと依頼される。夫妻は娘の失踪が、英国で起きた殺人事件、および、その事件を題材にしたアラン・コンウェイの小説に関係していると考えているのだ。その小説「愚行の代償」には、寝室で絞殺死体となって発見される元ハリウッド女優メリッサ・ジェイムズを取り巻く様々な人物が登場するのだが…。

英国ミステリー『カササギ殺人事件』シリーズ最終作も制作決定！ 海外ミステリー小説の愛好家たちからも絶賛された英国小説をもと … 英国ミステリー『カササギ殺人事件』シリーズ最終作も制作決定！

『カササギ殺人事件』

3月28日（土）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

※見逃し配信あり

海外ミステリーランキングを7冠制覇！ ホロヴィッツの大ヒット推理小説を本人が自ら映像化した、アガサ・クリスティーへのオマージュにあふれた傑作英国ミステリー『カササギ殺人事件』。

週刊文春ミステリーベスト10、ミステリが読みたい！、このミステリーがすごい！、本格ミステリ・ベスト10の各海外部門4冠を達成し、本屋大賞翻訳小説部門第1位にも選ばれるなど、海外ミステリー小説の愛好家から高く評価され、世界でも大ヒットした小説「カササギ殺人事件」の待望の映像化。しかも脚本を手掛けたのは、原作者であるホロヴィッツ自身。『バーナビー警部』『名探偵ポワロ』『刑事フォイル』などテレビドラマの脚本も手掛ける彼だが、過去と現在、空想と現実が絡み合う入り組んだ物語を、原作の面白さを活かしながら、映像ならではの表現を取り入れて見事にドラマ化している。

人気作家アラン・コンウェイ役は『ゲーム・オブ・スローンズ』のヴァリス役で知られるコンリース・ヒル、彼の担当編集者スーザン役は『ザ・クラウン』でマーガレット王女を演じたレスリー・マンヴィル、そしてどこかポワロを彷彿とさせるヒルの小説の登場人物、名探偵アティカス・ピュントを演じるのは『刑事フォイル』の後半シリーズで強烈な印象を残したティム・マクマラン。クリスティーへの愛を感じる“仕掛け”がところどころで散りばめられており、クリスティーのファンやミステリーファン必見の逸品。

作家アラン・コンウェイは人気推理小説「名探偵アティカス・ピュント」シリーズの新作「カササギ殺人事件」を書き上げたばかり。担当編集者のスーザンは社長のチャールズから預かったこの新作の初稿を読み進めるうち、最終章がないことに気付く。小説の最終章を追い求めるスーザンと小説の中で事件の真相に迫るアティカス、現実と小説の中の事件が交互に進行していき、やがて交差していく…。ミステリー好き、クリスティーファン向けに散りばめられたオマージュや仕掛けが楽しめる、ミステリーのプロがミステリーファンのために手掛けた珠玉の英国ミステリー！

＜第1話あらすじ＞

イギリスの作家アラン・コンウェイは「名探偵アティカス・ピュント」シリーズで人気の推理作家だが、最新作「カササギ殺人事件」を書き上げて筆を折った。担当編集者であるスーザンはドイツ出張から帰り、週末に早速その原稿を読み進めるが、肝心の最終章がないことに気付く。半ば興奮気味で上司であるクローヴァー・ブックス社の社長チャールズに尋ねると、驚くべき知らせが彼女を待っていた…。

『刑事フォイル』シーズン1〜9

3月20日（金・祝）6：00より一挙放送（全28話／字幕版）

※見逃し配信あり

ホロヴィッツがクリエイターを務め、9シーズンにわたり続いた人気ドラマ『刑事フォイル』をリバイバル放送。

舞台は、第二次世界大戦さなかのイギリス南部、ドーバー海峡に面した美しい町ヘイスティングズ。どんな立場の人に対しても平等に接し、忖度せず、何があっても逃げない、怯まない、そして偉ぶらない、正義の英国紳士フォイルが、大戦で混乱する世の中ならではの事件を解決していく。

＜第1話あらすじ＞

1940年のイギリス。第二次世界大戦の緊張が高まる中、地元の有力者であるドイツ人妻が殺され…。

ベテラン捜査官が第二次大戦の裏で繰り広げたもう一つの戦いを描く、斬新な英国ミステリー『刑事フォイル』 2002年から2015年にかけて英ITV系で放送された犯罪捜査ドラマ『刑事フォイル』。同局で2000年に終了した『モース警部』の後釜として1000にも上る候補の中から選ばれたというだけあって、珠玉の作品である。 ■「殺人は一大事ではない」時代の犯罪捜査ものという斬新さ 舞台は1940年代の英国ヘイスティングス、主人公の… ベテラン捜査官が第二次大戦の裏で繰り広げたもう一つの戦いを描く、斬新な英国ミステリー『刑事フォイル』

『バーナビー警部』ホロヴィッツ・コレクション

3月22日（日）14：55より一挙放送（全6話／字幕版）

美しい風景、優しい村人、陰惨な事件…一体犯人は？ イギリスで1997年にスタートして以来、現在もなお続くロングランドラマ『バーナビー警部』。イギリスを代表する女流作家キャロライン・グレアム原作の本作は、イギリスで常に1000万人の視聴者を魅了し、200を越える国で放送。

ミッドサマーを舞台にした本作では、キャンプ場やバザー会場といった生活に身近な場所で事件が発生。警察生活30年を超えるベテラン刑事バーナビーは、相棒のベン・ジョーンズとともに事件の解明に挑んでいく！ どこまでも続く緑の豊かさを誇る田舎町で起こる事件は、そこで暮らす人々の確執や軋轢、嫉妬などが浮き彫りにされ、残忍性や悲壮感が際立つ事件が多いが、バーナビーを中心とした家族、相棒とのやり取りは温かく描かれ、ストーリーを彩っている。

そんな人気の作品から、ホロヴィッツがシリーズ初期に脚本を担当した、記念すべきシリーズ初回を含む6つのエピソードを放送！

謎のアナベラ／血ぬられた秀作／秘めたる誓い／首絞めの森／不実の王／審判の日

＜シーズン1第1話「謎のアナベラ」あらすじ＞

ミッドサマーで一番美しい村、バジャース・ドリフトで、老女エミリーの遺体が自宅で見つかる。向かいに暮らすルーシーは殺人と主張。エミリーが死の直前に言い残した言葉の謎とは？

最も多忙な刑事！英国ミステリー『バーナビー警部』シーズン26更新 英ITVで1997年に誕生した英国ミステリー『バーナビー警部 … 最も多忙な刑事！英国ミステリー『バーナビー警部』シーズン26更新

『名探偵ポワロ』ホロヴィッツ・コレクション

3月28日（土）、29（日）22：00より一挙放送（全11話／二ヵ国語版）

アガサ・クリスティー原作の人気ドラマ『名探偵ポワロ』。主演は、原作に最も忠実にポワロを演じると世界中で絶賛されるデビッド・スーシェ。

ポワロは元ベルギーの警察官で、潔癖症と言えるほどの清潔好き。常にシンメトリーを重んじ、毎日細やかな手入れをする口髭ももちろん左右対称。自慢の「灰色の脳細胞」をフル回転させ、難事件を鮮やかな推理で解き明かしていく！

主演のデビッドは、原作シリーズを読破してポワロの特徴をまとめたリストを作成。徹底した役作りにより尊大さの中にも茶目っ気を秘めた魅力的なポワロ像を作り上げ、四半世紀にわたり演じ続けた。ポワロは彼無くしては語ることができないほどの存在に。

全70話の『名探偵ポワロ』より、今回はホロヴィッツが脚本を担当した11つのエピソードをまとめて放送！ 当初は短編小説、その後は長編小説をもとにしたストーリーを手掛けている。

100万ドル債券盗難事件／二重の手がかり／スペイン櫃（ひつ）の秘密／盗まれたロイヤル・ルビー／黄色いアイリス／死人の鏡／グランド・メトロポリタンの宝石盗難事件／ヒッコリー・ロードの殺人／ゴルフ場殺人事件／エッジウェア卿の死／白昼の悪魔

＜シーズン3第2話「100万ドル債券盗難事件」あらすじ＞

ロンドン・スコテッシュ銀行がアメリカで事業を拡大するため、債券100万ドルをアメリカへと輸送することに。だが、これを運ぶはずのショーがアメリカ出発前に不審な車にはねられかける。心配した重役はポワロに調査を依頼。ショー自身は単なる事故と主張するが、再び命を狙われてしまい…。

『名探偵ポワロ』デヴィッド・スーシェ、25年続くと知っていたら出演しなかった！？ “ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが書いたエルキュール … 『名探偵ポワロ』デヴィッド・スーシェ、25年続くと知っていたら出演しなかった！？

『アストリッドとラファエル』最新シーズン放送記念！女性探偵特集

2月に続き、3月も女性探偵特集を実施！ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』のローラ・ドヴェールが主演する『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』などのフレンチミステリーもお届け。

『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン2

3月1日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』ラファエル役でおなじみのローラ・ドヴェール主演『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』より、2025年2月にフランスTF1で放送されたシーズン2が独占日本初放送！

シャーロック・ホームズを曽祖父に持つ警官シャルリー・ホームズが、彼女にとっての“ワトソン”であるサミーとともに、曽祖父譲りの優れた推理力で難事件を解決する本作。シーズン1での出来事から3ヵ月後、身の潔白が証明されて任務に復帰したシャルリーは、かつてないほどやる気に満ちあふれ、曾祖父の遺志を継ぐことを決意する。また、病理医の研修生だったサミーがシャルリーと一緒に捜査を続けることを決意。さらにホームズ家に引っ越してくることになり、二人の相棒としての絆はより強くなっていく！

＜第1話あらすじ＞

エイプリルと対決したシャルリーは内部調査の対象となるが、不起訴になり復職を果たす。シャルリーたちは、路上でヴェルナンの遺体に遭遇。遺体には猫のひっかき傷があった。通話記録から猫カフェの店長が容疑者として浮上するが、シャルリーは近所に住むシリエルの猫を何者かが狂犬病に感染させたと推理する。シリエルは恋愛アプリで知り合ったテオと別れていた。テオは彼女と一度も会うことなく、姿を消したというが…。

あの人の最新作はホームズ関連！『アストリッドとラファエル』キャストの経歴まとめ フランス発の大人気ミステリー『アストリッドとラファエル 文書 … あの人の最新作はホームズ関連！『アストリッドとラファエル』キャストの経歴まとめ

『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン5

3月8日（日）16：00より一挙放送（全8話／字幕版）

★シーズン4（字幕版）…3月1日（日）21：40より一挙放送

2021年4月にTF1でシーズン1が放送された際の累積平均視聴者数は1150万人を獲得と、フランスのテレビ史上3番目に視聴され、今や全世界における視聴者数は2億8000万人以上と推計される『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』。アメリカ版リメイクも好調な本作が、惜しまれつつもいよいよ最終シーズンを迎える。2025年に本国で放送されたシーズン5を独占日本初放送。

＜第1話あらすじ＞

育休明けのカラデックとモルガン。二人が呼び出されたのは、殺された小売店の店長の自宅だった。被害者には同僚たちも知らない子どもがいたり、その子どもの母親の所在が知れなかったりと、事件は捜査が進むにつれて複雑な様相を帯びていく。しかし、復職日を勘違いしていた二人は、生後3ヵ月の息子レオのベビーシッターを手配できていなかった。レオはテアをはじめとした家族の間でたらい回しにされるし、モルガンの母乳は噴き出しそうになるし、事態は急展開を見せていく。

『アストリッドとラファエル』超えの大人気フレンチミステリー、生みの親が死去 人気のフレンチミステリー『IQ160清掃員モルガンは捜査コン … 『アストリッドとラファエル』超えの大人気フレンチミステリー、生みの親が死去

『マダム・ホワイトのアンティーク事件簿』シーズン2

3月15日（日）16：00より一挙放送（全7話／字幕版）

骨董品ディーラーのジーンが骨董品や古美術品に関する専門知識で、南フランスの町サン・ヴィクトワールで発生する一連の殺人事件や謎を解き明かす人気ミステリー『マダム・ホワイトのアンティーク事件簿』のシーズン2も登場！ 欧米では、“『西洋アンティーク鑑定会』（BBCの人気シリーズで、NHKでも放送されていた）＋『バーナビー警部』”とも称された話題作だ。

シリーズを通してジーンとドムの絆は深まっていくが、二人の関係は友人関係以上のものへと発展するのか…？

＜第1話あらすじ＞

南フランスの町サン・ヴィクトワール。クリスマスが近づく中、地元警察署長カロンの妻サラが自宅で殺される。この夫婦の不仲は町の誰もが知っており、現場の状況から第一発見者のカロンが容疑者に。ジーンはカロンの無実を証明するため、サラが勤務していたギャラリーへ向かい独自の捜査を開始。一方、ドムの家にはおじのパトリックが孫を連れて遊びに来る。そして町のパブではクリスマスに向けたイベントの準備が着々と進んでいたが…。

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

新シーズンの初放送に合わせて、『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン1を再放送。そのほかには、14シーズン続いた『ヴェラ〜信念の女警部〜』を毎日11時より頭から放送するのに加えて、イギリス版リメイクが進行中の『バルタザール 法医学者捜査ファイル』の最終シーズンなどが放送となる。

3月2日（月）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン1【字】

3月2日（月）22：00〜 『刑事アナイス クイーンズタウン殺人事件録』【字】

3月3日（火）18：00〜 『警視グレイス』シーズン4【字】

3月4日（水）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン2【字】

3月4日（水）24：00〜 『法医学者マダム・エール』【字】

3月6日（金）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン3【字】

3月6日（金）22：00〜 『アレクサの殺人ファイル〜メルボルン編』【字】

3月7日（土）20：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン8【字】

3月8日（日）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン4【字】

3月10日（火）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン5【字】

3月12日（木）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン6【字】

3月13日（金）16：00〜 『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン5【字】

3月13日（金）20：00〜 『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』シーズン3【字】

3月13日（金）22：00〜 『マーロー殺人倶楽部の事件簿』シーズン1【字】

3月14日（土）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン7【字】

3月14日（土）18：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン9【字】

3月15日（日）22：25〜 『ガマシュ警部 スリー・パインズ村の事件簿』【字】

3月16日（月）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン8【字】

3月16日（月）16：00〜 『退職教授ハリーの名推理』シーズン1【字】

3月17日（火）18：00〜 『警視グレイス』シーズン5【字】

3月17日（火）22：00〜 『マーロー殺人倶楽部の事件簿』シーズン2【字】

3月18日（水）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン9【字】

3月18日（水）20：00〜 『ウーゼドム・ミステリー 罪深き母の捜査ファイル』シーズン2【字】

3月19日（木）20：00〜 『シェトランド』シーズン7【字】

3月23日（月）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン10【字】

3月23日（月）22：00〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン1【字】

3月25日（水）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン11【字】

3月26日（木）16：00〜 『心配性刑事ワーグナーの捜査』シーズン2【字】

3月27日（金）24：15〜 『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン1【字】

3月28日（土）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン12【字】

3月30日（月）13：15〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン13【字】

3月30日（月）16：00〜 『退職教授ハリーの名推理』シーズン2【字】

3月30日（月）22：00〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2【字】

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.