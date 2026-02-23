ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。突然の訃報を受け、メンバーでギタリストのSUGIZOが23日に自身のSNSを更新。真矢さんへの思いをつづった。

残されたメンバー4人は、支えてくれたファンクラブへ23日未明に報告。公式サイトでも「懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容体が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と伝えた。

そして「彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません」と連名でコメントを発表していた。

そして発表から一夜、高校生の頃からの親友でもあるSUGIZOは、真矢さんとライブ中に抱き合う写真を添えて「Dear my Best Friend.本当に、本当に寂しい…」と悲痛な胸の内を投稿した。

ファンからも「私も本当に寂しい」「無理しないでくださいね」「涙が止まりません」「つらいですね…」「なんて言ったらいいか分からない」「おつらい中ポストしていただきありがとうございます」など、悲しみとともにSUGIZOらメンバーを気遣うコメントが多数寄せられた。