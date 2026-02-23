ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した佐藤綾乃（29＝ANA）が23日、自身のインスタグラムを更新。大会を終え心境をつづった。

佐藤は「たくさんの応援、ありがとうございました！大歓声の中のレースはやっぱり格別でとても楽しかったです」と書き出し、オフショットを複数枚投稿。1枚目にはオリンピックシンボルの前で、盟友・高木美帆に抱きつく2ショットを載せた。

続けて「オリンピックへの挑戦はこれで終わりとなります。たくさんの方々の応援がある中でレースができたこと、とても嬉しかったです。応援という形で心強いサポートをみなさんがしてくれていたからこそ、最後まで諦めずに頑張れたと思います。本当に本当に、ありがとうございました」と感謝をつづった。

この投稿にファンからはねぎらいや感謝のメッセージが殺到、「すごくいい写真 そして美帆さんは相変わらず男前」「本当に素晴らしかったです！あなたの支えがあったから、パシュートもメダルをとれたと思っています！」「綾乃選手のパワーアップした頼もしすぎる姿に、惚れてまうやろー状態満載でした！」「日本のパシュートは世界一美しくて大好きです！」などの声が寄せられた。