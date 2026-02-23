アーセナルOBであるフレドリック・ユングベリ氏とマンチェスター・ユナイテッドOBであるヤープ・スタム氏、ピーター・シュマイケル氏はプレミアリーグ第27節のトッテナム戦の後、10番エベレチ・エゼを絶賛した。英『METRO』が報じている。



アーセナルはこの試合4-1でトッテナムを撃破したが、ヴィクトル・ギェケレシュと共に2ゴールを挙げる素晴らしい活躍を見せたのがエゼだった。昨年11月のトッテナム戦以降、得点をとることができていなかったが、またしてもノースロンドンダービーで結果を残した。





ユングベリ氏とシュマイケル氏、スタム氏は『Viaplay』にてこの試合を解説していたが、試合後、揃って2ゴールのエゼを絶賛。シュマイケル氏は「彼は本当にエレガントな選手だ。実際、見ていると本当に美しいプレイをする」と語り、ユングベリ氏は「彼はお金を払ってでも観に来たくなるような選手の一人だ。アーセナルにはそういう選手はあまりいないが、彼がああいう調子でプレイしている時はいると素晴らしい」とコメントした。さらにユングベリ氏は「彼はパレスにいたことで、常に何かを作らなければならないという精神を身に付けている。チャンスがあれば、必ず何かを生み出さねばならないんだ。彼はここでもそれを実践している。もっと起用すべきだと思う」と、エゼはもっとプレイするべき選手だと語った。また元オランダ代表のディフェンダーでもあるスタム氏はエゼには特別なクオリティがあると主張し、この試合ではアーセナルに最終ラインでしばしば欠けている何か違うものを与えたと考えている。「彼と対戦するのは悪夢だろうね。動きを見れば分かるが、彼は絶妙なポジションを取っているし、ボールを扱うのが本当に上手いんだ。彼は何をすべきか分かっている。そしてチームメイトが何をしているかも明確に理解している。彼は味方のことをよく理解していて、ワンタッチで味方を見つけ出すことができる。そこからチームメイトだけでなく、自分自身のためにもスペースを作り出すんだ」「こういうタイプの選手たちとチームでプレイするのはいつも楽しい。技術的な質が格段に上がるし、それに彼が披露する得点能力。それを見られるのは本当に素晴らしいことだ」ここ数ヶ月は厳しい視線が送られることの方が多かったエゼだが、トッテナム戦での2ゴールで再び輝きを取り戻すことはできるか。