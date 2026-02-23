ミラノ・コルティナ五輪で計６個のメダルを獲得したスノーボードのビッグエア・スロープスタイル日本代表が２２日、成田空港着の航空機で帰国した。村瀬心椛、深田茉莉、木俣椋真、木村葵来、長谷川帝勝のメダリスト５人は取材にも対応。村瀬は「こんなにも応援してくださる方日本にがいるんだなと気付けて良かったです」と感慨を込めた。

帰国から一夜明けた２３日、村瀬は自身のＳＮＳを更新。「最高な時間。皆んな本当にありがとう。」「サポートして下さったコーチの皆さまもありがとうございました」と五輪の舞台裏も含めた思い出写真を公開した。

ミラノのドゥオーモをバックに、私服姿でデニム＆革ジャンなど思い思いの私服でコーチを含め６人で撮影した写真などからは、スノボ勢の仲良しぶりが伝わってくる。帰国後にも早速一緒に食事をしたようで、「帰国後２ケ月ぶりの日本 一食目焼肉」と木俣、木村葵来、長谷川が真剣な表情で肉を焼く姿の写真も。

この投稿には「やばめっちゃ青春尊すぎるみんなかわいい 感動をありがとうございました！！！」「ほんまにスノボチーム仲良しですね」「なんか、見てて、こっちも楽しい気持ちになります！！」「最高の写真ですね」「仲良しでステキ」「メダリストだらけ」「みんな大好き最高です！」「本当にかっこよかったです」「ここちゃん、マジ可愛いね♥」など多くの声が寄せられている。