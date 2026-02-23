お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。2月10日の放送では、滝沢と西堀がかつて遭遇した、おかしな近隣住民について語り合う場面があった。

滝沢「昔隣に住んでるおじいちゃんが、突然訪ねてきたことがあって。玄関をドンドンドンドンって（激しく）叩いて、100円玉を10枚持ってきて『両替して！』って言うの。俺は『ないよ』って返したら『じゃあどこ行けばいい！？』って。『コンビニ行けばいいんじゃないかな』って返したけど……寝起きだったから、あれに起こされたかと思って腹が立ったな～」

西堀「（隣人は）選べないもんなあ」

滝沢「マンションとか購入してたら、一生住んでいくわけだもんな。怖いよな」

一方西堀は、かつて一人暮らしをしていたとき、同じアパートの住民から驚きの対応を受けたことがあるという。

西堀「雨が降ってきたのかと思ったら、雨が急に止んで。地面を見たら、一部しか濡れてないんだよ。乾いてるとこもいっぱいあるの。おっかねえな～と思って、ベランダに出て見上げたら……掛け布団」

滝沢「え？」

西堀「びっしゃびしゃの、掛け布団。（上の階のベランダに）干してあったの。洗ったあと脱水してないやつだろうな」

滝沢「その水が一点に集中したから雨だと思ったんだ」

西堀「俺スコールだと思ったもん。ダダダダーってすごい勢いだったから」

結局、上の部屋の住人に穏便に文句を言いに行ったという西堀。

しかし玄関に出てきたその住人は「干してないよ」と主張。しかし二人がいるその場からベランダは見えており、濡れた布団が干してあるのは丸見えで……

滝沢「怖いわー……」