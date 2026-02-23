ÁÆÉÊ¡¡¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤Îà·î1300±ßÊÖºÑá¤ËÊü¸À¡ÖµÈÌî²È¤Î¿¼Ìë¥Ð¥¤¥ÈÆþ¤ë¤ï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£²£³Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤é£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ²¯±ß¡Ë¤òÉÔÀµÁ÷¶â¤·¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤Ç¶Øîþ£´Ç¯£¹·î¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤¬¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂçÃ«Åê¼ê¤Ø·î£±£³£°£°±ß¤º¤ÄÊÖºÑ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¹öÃæ¤ÎÇú¾Ð²¦¤ä¤Ç¡©¡¡¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡£¹öÃæ¤Ë¤ª¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤´Ö¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤ì¤ë¤ä¤Ä¤ª¤é¤ó¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡ÖÂçÃ«¤â¤Í¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ª¥â¥í¤¹¤®¤Æ¤Í¡¢Ê¢Î©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡Ö²¶¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¿å¸¶°ìÊ¿¤«¤é·î£±£³£°£°±ß¤â¤é¤¦¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢·î¤Ë£±²ó£±»þ´Ö¡¢µÈÌî²È¤Î¿¼Ìë¥Ð¥¤¥ÈÆþ¤ë¤ï¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ø¥Ê¥á¤È¤ó¤«¤¤¡Ù¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Í¡£¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢·î£±£³£°£°±ß¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤ê¤ã¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¡Ø»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¸«¤»¤ëºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£²¶¤¬ÂçÃ«¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤é¤ó¤ï¡£µÈÌî²È¤Î¿¼Ìë¥Ð¥¤¥È£±»þ´ÖÆþ¤ë¤ï¡£¡Ø¥Ð¥«¤Ë¤·¤È¤ó¤«¤¤¡Ù¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£