エヴァンゲリオン完全新作シリーズ制作始動。監督 鶴巻和哉、谷田部透湖。制作スタジオカラー × CloverWorks
公式サイトでエヴァンゲリオン完全新作シリーズの制作始動が発表された
©カラー ©カラー／Project Eva. ©カラー／EVA製作委員会
エヴァンゲリオン完全新作シリーズの制作が始動した。エヴァ 30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日のFinal Programで発表されたもので、シリーズ構成・脚本をヨコオタロウ、監督を鶴巻和哉、谷田部透湖が担当。音楽は岡部啓一。制作はスタジオカラー × CloverWorksが担当する。
シリーズ構成・脚本
ヨコオタロウ
監督
鶴巻和哉、谷田部透湖
音楽
岡部啓一
制作…