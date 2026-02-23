「造影剤を使用したCT検査」で”がんや血管の病気”がどこまで判るのか？医師が解説！

造影剤を使用したCT検査とは？メディカルドック監修医が造影剤を使用したCT検査の発見できる病気についてご紹介します。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

CT検査･造影CT検査とは？

CT（コンピュータ断層撮影）検査は、X線を用いて体内の断面画像を撮影する検査です。なかでも「造影CT検査」は、造影剤という薬剤を使用して、血管や臓器、病変の状態をより鮮明に映し出す方法です。本記事では、造影剤を使用するメリットや注意点、検査の流れ、発見できる病気について、医師の視点から詳しく解説します。

CT検査とは？

CT検査は、X線を360度方向から照射し、そのデータをコンピュータで再構成することで体内の断面画像を得る検査です。レントゲンよりも精密で、骨や臓器、血管の状態を詳細に確認できます。

CT検査は何科でできる？

ほとんどの総合病院や専門クリニックで、造影CT検査を受けることができます。依頼は内科、外科、脳神経外科、呼吸器内科、循環器内科など多岐にわたります。

CT検査を受けるタイミング

健康診断や人間ドックのオプションとして受けられるほか、症状に応じて医師が必要と判断した場合に保険適用されます。年齢制限は特にありませんが、被ばくの観点から小児では慎重に行われます。

「造影剤を使用したCT検査」で見つかる病気・疾患

ここではメディカルドック監修医が、「造影剤を使用したCT検査」で見つかる病気を紹介します。どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

肺炎

肺炎は細菌やウイルスなどが肺に感染して炎症を起こす病気です。高熱や咳、痰、呼吸困難が主な症状で、体力の低下した高齢者では重症化しやすく注意が必要です。造影CT検査では陰影の範囲や重症度をより正確に評価でき、治療方針の決定に役立ちます。症状が長引く、呼吸が苦しいといった場合は早めに呼吸器内科を受診しましょう。

脳出血

脳出血は脳内の血管が破れて出血する病気で、突然の頭痛や片麻痺、意識障害を引き起こします。高血圧や動脈硬化が主な原因であり、命に関わる緊急疾患です。造影CT検査を行うことで出血部位や量を明確に把握でき、外科的治療が必要かどうかの判断につながります。急な神経症状が出た場合は、速やかに脳神経外科を受診することが重要です。

臓器損傷

交通事故や転倒などの外傷によって肝臓・脾臓・膵臓が損傷すると、腹痛や出血性ショックを起こす危険があります。単純CTに比べ、造影CTでは臓器内部の出血や損傷の範囲を詳しく描出でき、治療方針の決定に欠かせません。軽症で経過観察可能な場合もあれば、手術が必要なこともあります。強い腹痛や外傷後に体調が急変した場合は救急外来を受診してください。

肺血栓塞栓症

肺血栓塞栓症は、下肢の深部静脈にできた血栓が肺に詰まる病気です。突然の息切れや胸痛、失神などを起こし、重症化すると致命的になることもあります。造影CT検査は血栓の有無を直接確認でき、診断の第一選択肢となります。治療は抗凝固療法やカテーテル治療などが行われます。長時間の安静後や手術後に呼吸困難が出たら、循環器内科の受診が必要です。

肺がん

肺がんは日本でのがん死亡原因の第1位を占める重大な疾患です。喫煙や遺伝的要因が主なリスクで、咳や血痰、体重減少などが症状として現れることがあります。造影CT検査は腫瘍の性質や広がり、転移の有無を評価するうえで不可欠です。早期発見であれば手術や放射線治療など多様な選択肢があります。症状が持続する場合や健診で異常を指摘された場合は呼吸器内科を受診しましょう。

造影剤を使用したCT検査で再検査はある？

造影CT検査を行った後、 経過観察や治療効果判定のため、同部位の再撮影を行うことがあります。急性期の病態変化確認や、初回検査で不明瞭だった部分の精査が目的です。

「造影剤を使用したCT検査」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「造影剤を使用したCT検査」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

CT検査の造影剤ありとなしの違いは何ですか？検査の精度に差は出ますか？

木村 香菜 医師

造影剤を使う方が、血流や腫瘍の性質がわかりやすく、診断精度が向上します。

造影CT検査は造影剤を使わない検査よりも結果が速く出ますか？

木村 香菜 医師

造影剤を使うことで診断の精度は高まりますが、結果が速く出るわけではありません。

CT検査で造影剤を注射する場合、当日の食事はどうなりますか？

木村 香菜 医師

通常は検査4時間前から絶食です。水分は少量可の場合があります。

CT検査の造影剤は人体に影響はありますか？副作用が心配です。

木村 香菜 医師

軽い症状が多いですが、ごくまれに重篤な反応が起こることがあります。

糖尿病の薬を飲んでいると造影CT検査は受けられませんか？

木村 香菜 医師

メトホルミン服用中の方は一時中止が必要な場合があります。

CT検査の造影剤は自然に体外に排出されますか？

木村 香菜 医師

腎臓から尿として排出され、通常は1日以内にほぼ体外へ出ます。

まとめ 造影剤を使用したCT検査で病気の状態がより詳しくわかる

造影剤を使用したCT検査は、単純CTに比べて病変や血管の詳細な評価が可能となり、診断や治療方針決定に大きく貢献します。一方で、副作用や腎機能への影響など注意点もあるため、事前に医師としっかり相談することが大切です。

