¡ÚÂîµå¡Û°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬´Ú¹ñ¤Î20ºÐ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡¡ÆüËÜÀª½÷»Ò¤Ï6¿Í¤¬2²óÀï¤Ø¡ÒWTT¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå2026¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(2·î19Æü¡Á3·î1Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯9°Ì¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥è¥óÁª¼ê¤Ë3-0(11-6¡¢12-10¡¢12-10)¤Ç¾¡Íø¡£2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢Âè2¡¢3¥²¡¼¥à¤ÈÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯25°Ì¤Î20ºÐÁê¼ê¤Ë¾¡Éé½ê¤Ç¾ù¤é¤º¡£´ÓÏ½¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÆüËÜÀª½÷»Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë1²óÀï¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤äÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤é6¿Í¤¬2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
WTT¤ÎºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ë³ÊÉÕ¤±¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¡£ÃË½÷¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤äÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤éÃæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¡Û
¢¦22Æü
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3-1 ¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥Ï¥à(¥É¥¤¥Ä)
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3-0 ë©Í½³þ(Ãæ¹ñ)
ÂçÆ£º»·î 3-0 ¥Ù¥ê¥¹¥È¥ì¥à(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
Ä¹粼ÈþÍ® 3-0 ¥¤¡¦¥¦¥ó¥Ø(´Ú¹ñ)
ÌÚ¸¶ÈþÍª 1-3 A.¥Ç¥£¥¢¥¹(¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³)
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 3-2 B.¥¿¥«¥Ï¥·
°ËÆ£ÈþÀ¿ 3-0 ¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó(´Ú¹ñ)