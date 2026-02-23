ハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceが22日、2025年にリリースされた最新シングルの発売記念アンコールイベントを開催。大反響の『盛れ！ミ・アモーレ』を含む全7曲を披露しました。

2025年10月8日に発売された20枚目のシングル『四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ』。リリースイベントは、すでに発売時期に実施されていましたが、『盛れ！ミ・アモーレ』のバイラルヒットを記念して、アンコール公演が行われました。

“隙あらばアモーレを踊りたくなる”を略して“隙アモ”という言葉遊びにより、ファンを中心にSNSで盛り上がりを見せている『盛れ！ミ・アモーレ』。

本楽曲の特徴であるノリのいいラテンのリズムに合わせたダンスを、アイドルや著名人が踊った動画が次々と投稿され話題に。SNS関連動画総再生回数は約4億回にのぼるということです（事務所調べ）。

イベントでは、大反響の『盛れ！ミ・アモーレ』をはじめ、グループの代表曲『「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？』や『甘えんな』など全7曲を特別バージョンで披露。メンバーとファンによるコール＆レスポンスで、会場は盛り上がりを見せました。

終演後、リーダーの段原瑠々さん（24）は今後の抱負について「バズろうと思って活動した結果ではなく、自分たちが納得する音楽を作って、それがたくさんの人に届いたのがうれしかったです。これからも変わらずメンバー全員で大好きな音楽を貫いて、奏でられたらと思います」と、コメントしています。