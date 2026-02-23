鹿児島県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「薩摩川内市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地名を耳にしただけで、思わず「かっこいい！」と感じることはありませんか？ 響きの良さや字面の美しさ、歴史的な背景など、その魅力の理由はさまざまです。今回は、そんな“名前のかっこよさ”に注目。全国の人々が選んだ、思わず口に出したくなるような市の名前とは？
その中から、鹿児島県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年10月22日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「名前がかっこいい市」に関するアンケートを実施しました。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：薩摩川内市／39票薩摩川内市は、鹿児島県の北西部に位置する、有数の広さを持つ市です。薩摩という響きから、西郷隆盛や島津斉彬など、幕末の歴史を彩った偉人を輩出した地域の威厳や強さを連想させるのかもしれません。また、九州第2の規模を誇る河川である川内川が市内を流れ、豊かな自然と歴史的な背景が融合した地域です。
回答者からは「まず漢字の組み合わせがかっこいい、薩摩という文字が歴史の伝統を連想させて、響きも好き」（20代男性／石川県）、「薩摩の響きに、武士のイメージがあるからかっこよく感じる」（30代女性／沖縄県）、「歴史的背景や地域の伝統を連想させる名前で、響きが力強く堂々としている点がかっこいいです。長い名前ですが、地域の存在感や文化を感じさせる印象があります」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：霧島市／57票霧島市は、鹿児島県のほぼ中央部に位置し、市の名称の由来である霧島連山を擁しています。天孫降臨神話の舞台とされる霧島神宮など、神話と歴史が深く関わる地域です。温泉地としても有名で、霧島温泉郷には多様な泉質の温泉が点在します。雄大な山々と霧という自然現象が織りなす神秘的なイメージが、「かっこいい」と感じられる理由かもしれません。
回答者からは「霧に包まれた神秘的な山のイメージがあるから。自然や神話の世界を感じられて、名前だけでかっこいいから」（20代女性／石川県）、「霧に隠れた島とロマンティックな雰囲気が漂います」（40代男性／神奈川県）、「火山や温泉、神話の舞台としても知られていて、霧に包まれた神秘的な山々を思わせる響きがかっこ良いから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)