LUNA SEAのドラマー・真矢さんが亡くなったことを受け、音楽プロデューサーのつんく♂さんや、GACKTさん、SHAZNAのボーカル・IZAMさんがSNSで追悼コメントを発表しました。

つんく♂さんは『シャ乱Ｑ』として、LUNA SEAと同じく1992年にメジャーデビュー。

23日、つんく♂さんはXを更新し「この度の突然の悲報に驚きを隠せません」と吐露。続けて「三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏であった同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです。どんな場面でも、屈託のない笑顔で挨拶をくれる彼の顔が脳裏に浮かんできます」と思い出を振り返りました。

そして最後に「心より、ご冥福をお祈りいたします。ありがとう、真矢」とつづっています。

■GACKTからみた真矢さんの存在

真矢さんはかつて、GACKTさんと共にロックバンド・YELLOW FRIED CHICKENzとしても活動していました。

GACKTさんはXで「SUGIZOからの突然の知らせに言葉を失った。シンちゃん、早いよ、早いって…」と驚きを隠せない様子。続けて「ボクが共にした時間は短かったけれど、音を交わした時間は間違いなく最高のものだった。あの圧倒的なグルーヴ。一打一打に宿る覚悟。同じステージに立った時、これ程の安心感をLUNA SEAのメンバーはいつも味わっていたのかと心底嫉妬した」とドラマーとしての真矢さんの存在を明かしています。

さらに「心からの敬意と感謝を。シンちゃん、頑張ったね。本当にお疲れ様」とねぎらいながら、真矢さんのファンに向けて「辛いのはもちろん理解している。けど、ファンのみんなには前を向いてほしい」、「ずっと悲しんでいると、シンちゃんも安心して向こうへ行けないから」とコメント。

そして「シンちゃん、本当に、本当に、ありがとね」と感謝をつづっています。

■LUNA SEAの後輩・IZAM「真矢さんの魂が乗ったビートは唯一無二です」

ロックバンド・SHAZNAのボーカルであるIZAMさんも、Xを更新。LUNA SEAの後輩にあたるIZAMさんは、「また元気な御姿を見られる事を毎日、祈り願っていました。早すぎますよ…今、知って…とても胸が苦しくて辛いです」と心境を告白。

また「ボクらが1996年に事務所に入ることになり一番初めにご挨拶をさせていただき、お仕事までご一緒させていただきました。そして、1997年8月27日SHAZNAのメジャーデビュー日を迎えた0:00丁度に、大阪でお祝いしてくださったり本当にデビューまでの日々は、真矢さんの優しさに救われた日々の連続でした。本当に本当に沢山…沢山…心からありがとうございました」と思い出と感謝をつづりました。

そして先輩・真矢さんの存在について「真矢さんの魂が乗ったビートは唯一無二です」と明かし、「どうか安らかにお休みください。真矢さんからいただいた愛情を胸にちっちゃな後輩として、SHAZNA頑張ります！！！」と熱い思いをコメントしています。