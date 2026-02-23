Mrs. GREEN APPLE、グローバルチャートでベストアルバムが10位に 日本から唯一のランクイン
Mrs. GREEN APPLE が、アーティストランキング『Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025』で初めて13位にランクイン。さらに、デビュー10周年を記念して発売したアニバーサリーベストアルバム『10』は、アルバム・ランキング『Top 20 IFPI Global Album Chart 2025』で10位に。いずれも日本から唯一のランクインだということです。
『IFPI Global Chart 2025』とは、世界8000以上のレコード会社から、ストリーミング、ダウンロード、フィジカル売り上げデータを収集し、単一のグローバル指標へ換算して、アーティストの総合力をランキング化したもの。『Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025』では、テイラー・スウィフトさんが『the Official Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025』を4年連続6回目の受賞を果たしました。