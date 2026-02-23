橋本環奈が主演を務める月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第7話では、研修医・ソン・リーハン（許豊凡）のフィーチャー回であり、あわせて病院による隠蔽の真相を握る小田桐蒼（八木勇征）が初登場し、物語が動き出す回となった。

参考：INI 許豊凡、俳優としての強みは“共感力” 『ヤンドク！』で掴んだ手応えと課題

湾岸医療センターは外国人観光客が人間ドックなどを受けられるメディカルツーリズムを試験導入し、脳神経外科からは韓国語ができる高野（馬場徹）と英語と中国語ができるソンが動員される。高野が韓国の人と付き合っていた、湖音波（橋本環奈）に言わせれば患者に手を出した意外な過去が明らかになりながら、メディカルツーリズムに人員を割かれた脳外は逼迫した状況になっていく。

そんな中、ソンは術後ケアの患者・塩沢菜摘（濱田マリ）を担当している。オーストラリアのパースに住んでいた共通点もあり、2人は意気投合。ソンの父は獣医で、パースの大学で野生動物の救護の仕事をしており、命と向き合っていた。それを見て育ったソンは自分も命に関わる仕事をしたいと思ったことが、脳外に来るきっかけになった。

第7話から分かるのはソンが湖音波の影響を強く受けているということ。湖音波が着任してきた当時から「たぁけ」といったヤンキー語に関心を持っていたが、患者の話をしっかり聞くことも真似していた。それは菜摘だけでなく、夫の昭一（清水伸）にも。夫を心配させまいと無理をして退院をしようとする菜摘に、ソンは「その気持ち分かります。でも、再発したらもっと心配をかけることになるんですよ」と寄り添っていくのだ。ソンは湖音波とともにオペ室へ。柔和な笑顔と緊迫した表情との違いに緩急が生まれる。

演じる許自身も、中国出身でソンは境遇が重なる役だ。マルチリンガルという部分も含め、「僕だからこそできることがある」と許は話している（※1）。許が本格的な俳優デビューを果たしたのは2025年7月放送の連ドラ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）でのこと。さらに豪華キャストが集った放送100年特集ドラマ『火星の女王』（NHK総合）にも出演。『ヤンドク！』でのソン然り、中国出身というバックグラウンドにマルチリンガルという彼自身の努力も重なり、許にしか演じられない役が徐々に確立されつつある印象だ。

まだ30秒ほどの短い出演にとどまっているが、ラストには小田桐が初登場。湖音波が岐阜の病院に勤務していた頃に診察した患者・宮村亜里沙（湯山新菜）の死を巡る隠蔽問題で、転院後に担当していた中田（向井理）とともに診ていたのが研修医時代の小田桐だ。

湖音波は「ルールより命が先やろ」と菜摘の手術を強行したことが、院内で大問題に発展していた。事務局長の鷹山（大谷亮平）と“タイマン”を張るべく、湖音波は幹部会議に乱入。鷹山から左遷を命じられそうになるところで、中田が湖音波の暴言を理由に無期限の謹慎を命じた。

第8話では、湖音波の謹慎中にマブダチ・麗奈（内田理央）の病気が発覚する。中田を演じる向井理が「第9話以降、視聴者にまだ見えていない部分が明らかになっていきます」とインタビューで話しているように（※2）、ここから『ヤンドク！』はさらなる盛り上がりを見せていきそうだ。

