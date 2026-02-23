歌手のMISIAさんが劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開予定）の主題歌を担当することが発表され、楽曲への思いを明かしました。さらに、映画のメインビジュアルも解禁されました。

映画は、神奈川県・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が暴走する謎の黒いバイク“ルシファー”の正体に迫る物語です。

主題歌のタイトルは、『ラストダンスあなたと』。MISIAさんは、「今回は“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました」とコメントを寄せました。

続けて、「『ラストダンスあなたと』には、“最後”という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたら嬉しいです」と思いを明かしています。

また、併せて公開されたメインビジュアルは、鮮やかな青空が広がる横浜を背に、力強いまなざしでこちらを見据えるコナンと、白バイとともに凛とたたずむ千速。その後ろに、緊迫した面持ちを見せる重悟や、激しい攻防戦の一端を垣間見る世良。さらには蘭や小五郎、少年探偵団などおなじみのメンバーも集結しています。そして、どこかはかなさを帯びた表情を浮かべる萩原研二と松田陣平の姿も描かれていて、すでに殉職している2人が今回の事件に一体どのように結びつくのか注目です。