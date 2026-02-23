¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í£Ä£È¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê²÷²»¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¼¡¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢¼éÈ÷¤âÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦³ÚÅ·Àï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÆó»à¡¢³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Æ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤òº¸Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½»þ¤«¤é¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶¤Ï¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿½Ö´Ö¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢à£È¥é¥ó¥×á¤¬ÅÀ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¾õÂÖ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê£²£·Æü¡á¥Ï¥ó¥Õ¥¡Àï¡Ë¤Î»þ¤Ï¡¢¼éÈ÷¤âÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¸å¤Ë¤ÏºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬ºòÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¡¢Áö¤ë½ÐÎÏ¤â¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¡£º£¸å¤Ï¼ÂÀï¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤À¡£