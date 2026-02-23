Snow Manの佐久間大介さん（33）が23日、映画で初の単独主演となった『スペシャルズ』（3月6日公開）の公開直前イベントに椎名桔平さん（61）、中本悠太さん、小沢仁志さん（63）らと登場。ゲーム対決で意外な一面を見せました。

映画は、原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品で、年齢も性格もバラバラなプロの殺し屋たちが、任務のためにダンス大会で優勝を目指すという物語です。

TikTokではキャスト陣によるダンス動画がバズっており、佐久間さんは「うちのメンバーにもいわれましたよ、僕。"あれすごいはやっているね"って」と笑顔。

さらに「もともとTikTokを作る予定じゃなかったんですけど、スタッフさんに"絶対にTikTok撮っておいたほうがいいよ。小沢さんと椎名桔平さんが踊る姿なんてここしかないんだから"って」と、自身の発言がバズ動画誕生につながったことを明かしました。

イベントでは、物語にちなんでキャスト同士でのゲーム対決を実施しました。

初戦の早撃ちゲームでは、佐久間さんと椎名さんが対戦。椎名さんは「負けませんよ！」と意気込みました。

一方、佐久間さんは「桔平さんは一緒に色んなバラエティーに番宣で出させていただいて、多分そろそろ桔平さん気づいているんですよ。佐久間がゲーム企画、弱すぎる」と、弱気な発言。しかし「だからこそ、下克上したいなと思います」と自らを奮い立たせます。

しかし、結果は椎名さんの圧勝。小沢さんから「お前、あれだけ踊れるのにどうした」とツッコまれた佐久間さんは「俺、運動神経悪いんですよ」と告白しました。

続くダンスゲームバトルでは、佐久間さんと中本さんが対戦。仕事でダンスを踊る機会の多い2人ですが、思いのほか長いプレイ時間に苦しめられ、ステップが乱れていきます。

結果は、中本さんの勝利。しかし、中本さんは「勝ったのにすごく恥ずかしいです」と感想を話し、「足元映さないでほしい」と発言。佐久間さんも「こんなにハードでしたっけ？びっくりしちゃった。どうやってるか分からなくなっちゃう」と、疲れた様子を見せました。