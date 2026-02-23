ドバイDuty Freeテニス選手権

大会期間：2026年2月23日～2026年2月28日

開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ

コート：ハード（屋外）

結果：[アレクサンダー ブーブリック / シャン ジュンチェン] 2 - 1 [ヘンドリク イーベンス / ホ レイ]

試合の詳細データはこちら≫

ドバイDuty Freeテニス選手権第1日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子ダブルス1回戦で、アレクサンダー ブーブリック / シャン ジュンチェンとヘンドリク イーベンス / ホ レイが対戦した。

第1セットはヘンドリク イーベンス / ホ レイが6-4で先取。第2セットはアレクサンダー ブーブリック / シャン ジュンチェンが6-4で奪い返すと、第3セットもアレクサンダー ブーブリック / シャン ジュンチェンが12-10で制し、アレクサンダー ブーブリック / シャン ジュンチェンがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-23 21:52:07 更新