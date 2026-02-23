ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来、銀メダルの木俣椋真らメダリスト１０人が２３日に日テレで放送された「オリンピック総集編」に生出演。ＭＣの上田晋也に木俣がたしなめられる場面があった。

五輪開幕直後の金銀メダル獲得で日本チームを勢いづけたのではないかと上田に問われた木村は「勢いというよりは、みんながベストパフォーマンスを発揮できたからこういうメダルが獲得できたんじゃないかなと思う」と冷静に話した。一方で木俣は「僕は（ベストパフォーマンスを）１００％出せて」と振り返り、「でも金銀を最初にとったというのは、自分で言うのも何ですが（日本チームにとって）大きかったんじゃないかな、と」と自画自賛した。

これに対して上田は「本当に自分で言うのは。あのね、活躍した時っていうのは謙虚さが大事」とたしなめ、「あなた今、大事な時期だから。教えておくね」と“指導”。木俣が「間違えました」と反省すると、スタジオは爆笑に包まれた。