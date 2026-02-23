ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得。最後の五輪で完全燃焼した25歳の“お宝”が、意外な場所に展示されていた。

22日、Xに「#坂本花織 選手 銀メダルおめでとうございます」から始まる文面を投稿したのは、阪神甲子園球場の歴史を一堂に集めたミュージアム、甲子園歴史館（兵庫県西宮市）だった。

「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで、銀メダルを獲得した坂本花織選手のサインボールを、球場エリアに展示しております 現役生活、お疲れ様でした！」とし、2019年5月11日に始球式を行った際のボールの写真も添えた。

意外な場所に展示されている“お宝”にファンも反応。Xには「かおちゃん今年も始球式来てほしい」「今シーズンの始球式に坂本花織選手とりくりゅうペアに投げて欲しいですね」「今をときめくフィギュアスケート・坂本花織選手の野球サインボール」「そやそや 展示しておりましたなぁ」「サイン可愛すぎる！ スケート靴！」などの声が上がった。

また、3月のワールド・ベースボール・クラシックを見据え、「今度は同じ兵庫県出身の侍ジャパン代表坂本誠志郎選手の番やな！」と期待を寄せるファンもいた。



（THE ANSWER編集部）