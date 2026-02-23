俳優・加藤清史郎（２４）が２３日までに自身のインスタグラムを更新し、ドラマ撮影の中で習得したことを明かした。

「今夜第２話放送・配信！連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』先週の初回、お楽しみいただけましたでしょうか」と始めて、「また新しい加藤清史郎が見られたのではないかと、、」と問いかけた。

続けて「そして今回、漁師上がりである阮小五として水滸伝の世界を生きる為に私、加藤清史郎、和船＆中国船１人で漕げるようになりましたーーーぽんぽんぽんぽんーーーーッ！」と明かし、「こちら、撮影のスタンバイ中に現場のそばにあった入江（なんでそんなものが現場の近くにあるんや恐ろしいわロケハン班）で、舟漕ぎ最終調整を行なっている時の僕です イレギュラーに狭い場所だったので流石に少し顔が怖ばってますが…！」と画像をアップした。

最後に「さて、今夜の水滸伝は、晁蓋のアジトにあの人が来ますね。晁蓋の右腕、阮小五彼が思うこととは。お楽しみにぃ！！」と結んだ。

この投稿には「リアルでも漕げるようになるとは！凄い」「努力ってホント凄くて、素直に尊敬」「なんでもできちゃう清史郎」「新たな魅力」「すごすぎ」「何にでも器用」などの声が寄せられている。