LUNA SEAのドラム・真矢さんが17日に亡くなったことが分かりました。妻の石黒彩さんが23日、自身のインスタグラムを更新し、真矢さんへの思いと心境を明かしました。

石黒さんは「主人であるLUNA SEAのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました」と報告。

そして「本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」と明かしています。

■真矢さんからLUNA SEAへの願い

また、真矢さんからLUNA SEAへの願いがあったそうで「昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも 真矢の最大の願いは“LUNA SEAを絶対に止めないでほしい”という事でした。どうかその想いが繋げられるよう 真矢の愛するLUNA SEAを 走り続けるLUNA SEAを 応援よろしくお願い致します」と伝えています。

最後に「私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます。どうか温かく見守っていただけると幸いです」と家族としての心境をつづりました。