元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が、驚きの身体能力を披露した。

２３日に自身のインスタグラムを更新した鈴木。「映画『カラダ探しＴＨＥ ＬＡＳＴ ＮＩＧＨＴ』オフショット冬場はスケートリンクになる場所で、撮影の合間に撮ってもらいました笑」と書き始め、柔軟なポーズを披露するオフショトを披露した。

続けて「オリンピック、最高だったな〜スポーツって素晴らしいと感じる瞬間がたくさんあって、毎日元気をもらっていました！前回大会では、歳の近い選手の出場に驚いていましたが、今大会は、更に同世代の選手たちの活躍に心が踊りました！4年に1回だからこそ、同世代の活躍を楽しめる今が貴重だと感じ、見入ってしまいました。そして、日本選手の大活躍により毎日楽しかったのはもちろんですが、これまで観てきたオリンピック以上に、競技の細かいところに目が行き、より競技を楽しめた気がします。次の大会がもう既に楽しみだー！フランス行くぞ。パラリンピックも楽しみ！！」と投稿を締めた。

この投稿にはフィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが「２枚目だいぶフィギュア詳しいな笑笑笑笑」とコメント。ファンからも「福くん体柔らか！！！」「様になってます」「羨ましい……笑」などの声が寄せられている。