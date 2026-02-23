タレントの指原莉乃がプロデュースする１２人組アイドルグループ「≠ＭＥ」が２３日、神奈川県・Ｋアリーナ横浜で≠ＭＥ７周年コンサート「≠ＭＥ ７ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＰＲＥＭＩＵＭ ＣＯＮＣＥＲＴ」を開催。昼と夜公演合わせて３万人を動員した。

節目をお祝いするかのように１２色のサイリウムが光り輝いた。黒のクールな衣装で登場してきた１２人は「Ｋアリーナ盛り上がっていけんのか」とあおると、最新シングルの表題曲「排他的ファイター」で幕開け。一気に会場の熱も上がった。

自己紹介パートでは、ダンスに合わせあいさつ。冨田菜々風は「７周年だね〜」と語ると、蟹沢萌子は「今日は一人残さず愛しちゃうけど、覚悟できてる〜？」と可愛く呼びかけた。この日限りのユニットも披露。「＃おふしょるにっと」では、尾木波菜、菅波美玲、鈴木瞳美、谷崎早耶の４人がタイトルに合わせてオフショル衣装でのパフォーマンスに会場からは大歓声が沸いた。

本編は、ほぼノンストップでパフォーマンス。約２時間半の公演で全２８曲を披露した。

アンコールではメンバーにもサプライズで初のアリーナツアー（５月４日・東京ガーデンシアターなど５都市６公演）開催も発表。１２人は抱き合いながら、喜びを分かち合った。昼公演では、７月にグループ初のヨーロッパでのイベント「Ｊａｐａｎ Ｅｘｐｏ Ｐａｒｉｓ ２０２６」の出演決定も発表されるなど勢いは増すばかり。リーダーの蟹沢は「ありがとうございます。８年目のノイミーちゃんも愛をてんこ盛りにしてお待ちしています。皆さん来てくれますか」と呼びかけると、ファンも大声援で呼応した。

アンコール後も再登場を願う声が鳴りやまず、ダブルアンコールが実現。２度目の「≠ＭＥ」を熱唱し、ファンに最大級の感謝を伝えた。蟹沢は「叶えたい夢がたくさんある。最高の青春を一緒に歩んでいきましょう」と呼びかけた。