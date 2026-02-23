藤田譲瑠チマ、待望のブンデス初得点は決勝弾！ 直接対決を制し「本当にクレイジーだった」
ザンクトパウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマが、自身のブンデスリーガ初ゴールを振り返った。22日、ドイツメディア『ハンブルガー・モルゲンポスト』が同選手のコメントを伝えている。
ブンデスリーガ第23節が22日に行われ、ザンクトパウリはブレーメンと対戦した。試合は55分にザンクトパウリが先制するも、その後同点に追いつかれる一進一退の攻防に。しかし、1−1で迎えた70分、スタメン出場を果たした藤田が大仕事。マノリス・サリアカスのマイナスのクロスを受けると、前に持ち出し右足でシュート。ファーサイドに放たれた一撃はネットを揺らし、待望のブンデスリーガ初ゴールを決めた。
自らの決勝点でザンクトパウリを勝利に導いた藤田は「本当にクレイジーだった。ファンやチームメイトとこの気持ちを分かち合いたかった」と試合後の心境を振り返りつつ、「本当に嬉しい。重要な試合だったし、ゴールを決めることもできた」と残留を争うライバルからの勝利に手応えを口にした。
ブレーメンとの直接対決を制したザンクトパウリは自動降格圏を脱し、入れ替えプレーオフ圏内の16位に浮上。残り11試合で厳しい残留争いが続く中、藤田は「このまま突き進まないといけない。残留を願っている」と語り、次の一戦へ気持ちを切り替えている。
安藤智哉と原大智も所属するザンクトパウリの次戦は28日に行われ、ホッフェンハイムと対戦する。
【動画】藤田譲瑠チマが勝利に導く決勝ゴール！
㊗️パリ五輪の主将が記念すべき初ゴール✅— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 22, 2026
🇯🇵流れるような崩しからマイナスの折り返しを
藤田譲瑠チマがトラップから流し込んだ！
藤田のブンデスリーガ初得点が決勝ゴールに！
🇩🇪ブンデスリーガ第23節
🆚ザンクトパウリ×ブレーメン
📺DAZN見逃し配信#ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/x5ZWUmusfD