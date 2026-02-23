【猫沼】「名前はまるにした」。1匹の黒猫に心を奪われた男が、迷い猫を放っておけなくなるまで
「猫って、こんな生き物だったのか--」
保護された1匹の黒猫を迎えた翌日、猫に興味のなかったお父さんの心は、あっけないほどとろけていました。膝によじ登り、体をすり寄せ、喉を鳴らす小さな命……。犬派のお父さんを“猫沼”へと導いた奇跡の黒猫とは？
本記事では、『猫は奇跡』（佐竹茉莉子・著／辰巳出版）より一部抜粋し、黒猫・百（もも）が家族にもたらした変化と、猫が人の人生にそっと入り込む瞬間を紹介します。
「え、猫？」と犬派の夫は思ったが、知人の保護した黒い子猫を迎えることになった。
子猫が足元から膝によじ登ってきてスリスリしたのは、やってきた翌日のこと。
瞬時に夫の心はとろけにとろけた。
「ああ、これが猫の『スリスリ』というものか。なんて可愛い生き物なんだ」
茜さんは、実家でずっと猫と暮らしていたから、家の新築をきっかけに、また猫と暮らしたいと思っていた。保護活動の手伝いを始めた大学の先輩夫妻から「黒猫に興味ある？」と打診されるやすぐに見に行った。
金色の目をしたちび猫には「うなぎくん」という仮の名がついていた。
2日後に譲渡会に出ると聞いた茜さんは、会場へのぞきに行った。うなぎくんは無愛想を通し、誰からも声がかからなかったことを譲渡会終了後に聞き、「うちにくる子だわ」と思った。
もらい受けてきた猫に興味がない夫の様子を見て、茜さんは「命名権をあげる」と引き込み作戦に出た。
一也さんは思いついて「もも」と答えた。それで、子猫は「百（もも）」という名になった。
百は、最初の日こそ、冷蔵庫と壁の隙間に隠れていたが、翌日にはオモチャにつられ、ふたりの前で無邪気に遊び始めた。
そのうち、一也さんの足元から、ズボンに小さな可愛い爪を立ててよじ登り、膝の上に乗ると、体をスリスリとこすりつけてきた。瞬時に一也さんの心はとろけた。「これが猫の『スリスリ』というものか。なんて可愛いんだ。猫って……こんなだったのか」
なんという小ささ。なんというやわらかさ。なんという無防備さ。百は、膝の上でくつろぎ、ゴロゴロゴロと小さく喉を鳴らし始めるではないか。「ああ、なんて可愛いんだ！ どうしてもっと早く教えてくれなかったんだ」
帰宅すると、まずは、こたつ布団の上で百を仰向けにする。じっと見つめるつぶらな目や、ほわほわのお腹の毛が何とも可愛い。前脚を握って、「東京音頭」なんぞを歌に合わせて踊らせてみるが、ゴロゴロと喉を鳴らして付き合ってくれる百が愛しくてたまらない。
百が夫妻の寵愛を浴びるひとり息子になって1年ちょっと過ぎたある日、敷地内の駐車スペースに、目がぐじゅぐじゅの白っぽい子猫がいる。母猫とはぐれたのか、鳴き続けて枯らしてしまったような声で鳴く。
衰弱しているようなので、茜さんたちは保護を決めた。体調が落ち着いたら譲渡しようと、SNSで知り合いなどに発信して貰い手を探し始めた茜さんに、一也さんが言うではないか。
「名前は『まる』にした」
かまいすぎる一也さんに円はつれない。「いやもう、猫だったら、ツン（円）でもデレ（百）でも、たまらなく可愛いです！」と一也さんは目尻を下げる。
「ゴロゴロやスリスリは人生を変えました。いつでも一緒にいたいと思うし、猫の喜ぶことならなんでもしてあげたい」
かたわらで、茜さんも笑う。
「猫沼にずぶずぶハマっていく夫を見ているのもおかしくて楽しくて」
茜さんは、円のように助けを求めている子がまたやってきたら、百と円に相談の上で迎え、「玉」という名前にしようと決めている。夫はすぐに陥落するだろうから。
猫のいる風景は、自分たち夫婦のこれからの人生を愉しく平和に彩り、新しい発見をたくさんさせてくれるだろうから。
この書籍の著者：佐竹茉莉子 プロフィール
フリーランスのライター。幼児期から猫はいつもそばに。2007年より、町々で出会った猫を、寄り添う人々や町の情景と共に自己流で撮り始める。フェリシモ「猫部」のWEBサイト創設時からのブログ『道ばた猫日記』は連載15年目。朝日新聞系ペット情報サイトsippo の連載『猫のいる風景』はYahooニュースなどでも度々取り上げられ、反響を呼ぶ。季刊の猫専門誌『猫びより』（辰巳出版）や女性誌での取材記事は、温かい目線に定評がある。
(文:佐竹 茉莉子)
