大阪市24区で「若者が暮らしやすい」と思うエリアは？ 2位は「中央区」、では1位は？【2026年最新】
「いつか住んでみたい」と心惹かれる街はありますか？ おしゃれなカフェやショップが軒を連ねていたり、仕事にもプライベートにも便利だったりすると、日々の生活が豊かになりそうで憧れてしまいますよね。
All About編集部は2026年2月2日〜3日にかけて、全国10〜70代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「若者の暮らし」について聞いてみました。
【全結果】大阪市24区で「若者が暮らしやすい」と思うエリアランキング
回答者からは、「値段もそこまで張らずに済み、都会へも近いから」（20代女性／大阪府）、「遊ぶところも働けるところも多くあって生活がしやすいから」（30代女性／奈良県）、「栄えてるし、若者が好きそうな店が多そうなところと、他の北区や天王寺区より家賃や物価が安そうな気がしたからです」（40代女性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは、「公共交通機関等の利便性がよいのと、昼夜合わせて遊ぶところが多いため」（20代男性／愛知県）、「梅田の繁華街が近いので毎日楽しめる」（30代女性／大阪府）、「大都会の大阪梅田。揃わないものはない、超便利」（50代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
一方、2位の中央区は、心斎橋やなんばなど若者に人気の「ミナミ」と呼ばれるエリアの中心にあり、夜も賑やか。若者向けのカフェやレストラン、ショップなど多く、近年はインバウンドにも人気のため、活気があります。そして、キタよりも家賃に加えて物価も「安い」のはイメージ通りで、特に大阪らしいグルメが気軽に美味しく食べられます。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：2026年2月2日〜3日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜70代の男女250人（10代：1人、20代：54人、30代：84人、40代：65人、50代：39人、60代：6人、70代：1人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
2位：中央区／33票2位は中央区でした。官庁街やビジネス街が広がる一方で、「ミナミ」と呼ばれる大きな繁華街もあるエリアです。アメリカ村にはトレンドを取り入れたショップが集まり、心斎橋エリアでは多種多様な「大阪グルメ」が満喫できます。平日・休日を問わず楽しめるバランスのよさが、好評価につながったようです。
1位：北区／52票1位は北区でした。大阪駅や梅田駅といった主要ターミナルがあるこの区は、大阪の中心地として知られ、「キタ」の愛称で親しまれる府内有数の繁華街も広がっています。デパートやファッションビル、カフェや飲食店などが集まり、その活気と利便性は突出しています。通勤・通学だけでなく、趣味やレジャーにも便利な立地が高く評価されたようです。
大阪に詳しいシカマアキさん「キタより物価が安いミナミ」1位の北区は、大阪駅（JR）／梅田駅（地下鉄・私鉄）を中心としたターミナルはまさに大都会。大阪では「キタ」と呼ばれ、あらゆる点において他のエリアを圧倒しています。通勤に加えて買い物、食事のスポットも充実しすぎるほどで、高級タワーマンションが続々とできるなど地価の高さがその人気を物語っています。
