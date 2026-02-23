パ主催のオープン戦3試合が行われた

パ・リーグ球団が主催するオープン戦が23日、3試合行われた。日本ハムは阪神に5-2で勝利し、オープン戦初白星を飾った。

日本ハム先発の達孝太投手は4回53球1安打6奪三振無失点の好投。打線は2回、1死一、三塁からロドルフォ・カストロ内野手の三ゴロの間に先制。4回に西川遥輝外野手の1号ソロ、カストロの1号2ランでリードを広げた。中盤に失点するも、7回に五十幡亮汰外野手の適時打で突き放し、8回を柳川大晟投手、9回を田中正義投手が無失点で締めた。

楽天は巨人に0-3で完封負けを喫した。先発のドラフト1位ルーキー・藤原聡大投手は、2回に1死満塁のピンチを背負うも無失点で切り抜け、2回3安打無失点と粘りの投球。2番手のドラフト2位ルーキー・伊藤樹投手も2回2安打1失点（自責0）にまとめた。しかし打線は6回以降走者を出せず、散発3安打無得点に封じられた。

ロッテは中日に0-8で敗戦した。先発の石川柊太投手が初回の初球で危険球退場となり、緊急登板した菊地吏玖投手が3失点するなど、投手陣が崩れ計8失点。打線は小川龍成内野手が2安打を放つなど計7安打を記録するも、得点にはつながらなかった。その中で、7番手の大聖投手が1回をわずか7球で無失点に抑える好投を披露した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）