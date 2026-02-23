◆オープン戦 巨人３―０楽天（２３日・那覇）

巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）が安打を放ち、２戦連続安打、３戦連続出塁をマークした。

４回の守備から途中出場。８回先頭の第２打席で楽天の６番手・江原の１５０キロ直球を中前に鋭くはじき返した。「先頭だったので、なんとか塁に出ようという気持ちで打ちました」と振り返った。

２１日のヤクルト戦（那覇）では四球で出塁し、２２日の中日戦（北谷）では中前安打を放っており、既にプロの球への対応を見せている。「やっぱり素晴らしい、すごい、見たことない球がいっぱい来る。そこにどれだけスイングでアジャストできるかというのが（１軍に）生き残る材料だと思う。１打席も無駄にせずに、打席に入っています」と胸中を明かした。

第５クールがこの日終了。最終クールに向けて「シーズンに入っても緊張とかをしないために今は必死に食らいついてる段階。（目標は）開幕１軍スタメンと言っているので、ベテランの方より練習もしないといけないですし、その自覚はあると思う。引き続きやりたい」と意気込んだ。