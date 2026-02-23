3連休最終日。来月で開業から1年を迎えるJR仙巌園駅周辺も観光客でにぎわいました。

（記者）「3連休最終日、絶好のお出かけ日和となりました。JR仙巌園駅にも多くの人が降りてきます」

来月15日に開業1年を迎えるJR仙巌園駅。23日も多くの利用客の姿がありました。

（長野から大学卒業旅行）「屋久島に行く予定でこれから。せっかくなので鹿児島市も観光しようかなと」

「（長野は）海がないので、素敵なところだなと思った」

駅の目の前にある仙巌園。梅やカンヒザクラなど春の訪れを感じる景色が広がり、園内を散策する人らでにぎわっていました。

仙巌園によりますと、1日3往復となった鹿児島・ソウル便の影響で、韓国からの観光客が増えているということです。

（韓国から）「ソウルから1時間ほどで来られてとても近い。鹿児島は日本の中でも自然の景色がとてもいい」

（韓国から）「きょうは少し曇っていて残念だが、きのうは海もきれいで、静か。リゾート地としてとてもいい」

きのう2月22日は「猫の日」。23日も猫に関連したワークショップなどがありました。

（鹿児島市から）「難しい。（Qどんなところが難しい？）細かい」

「（猫は）妻や娘がすごく好きで、家に持って帰ってあげたい」

（仙巌園・有馬仁史副支配人）「（仙巌園駅の開業で）いろいろな選択肢ができたことで、今まで来られなかった客や、仙巌園だけでなく磯地区全体に来ていただいてるとは感じている。鹿児島の春を楽しんでもらいたい」

こちらは仙巌園駅から500メートルほど離れたぢゃんぼ餅店です。途切れることなく客が訪れ、老舗の味を堪能していました。

（神奈川から）「ゆっくり味わおうかなと思ったら、あっという間にのどにスッと入っていく。やみつき感。気に入った」

（埼玉から）「柔らかくて、もちもちでおいしかった」

（ぢゃんぼ餅平田屋・堀之内孝治さん）「駅ができた関係で、久しぶりに訪れたという方も結構いるので、駅の影響は大きいと思う」

仙巌園駅が誕生してまもなく1年。地域の新たなにぎわいにつながっているようです。

3連休最終日 ヒーローショーやミニトレイン乗車体験 鹿児島中央駅にぎわいフェスタ

一方、こちらは仙巌園駅から列車でおよそ10分の鹿児島中央駅前です。鉄道に親しんでもらおうとイベントが開かれました。

会場では特急「指宿のたまて箱」をモチーフにした鉄道ヒーロー「いぶたマン」のヒーローショーや、九州新幹線ミニトレインの乗車体験などが行われ、鉄道ファンの子どもたちが楽しんでいました。

（来場者）「楽しかった」

（来場者）「運転手みたいだった」

会場では霧島高校の生徒による霧島茶の販売もあり、にぎわっていました。

