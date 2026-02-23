欧州株 独DAX指数はマイナス圏、自動車や防衛株が軟調
東京時間21:06現在
英ＦＴＳＥ100 10702.75（+15.86 +0.15%）
独ＤＡＸ 25157.19（-103.50 -0.41%）
仏ＣＡＣ40 8522.69（+7.20 +0.09%）
スイスＳＭＩ 13872.78（+13.02 +0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間21:06現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49494.00（-180.00 -0.36%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6895.25（-28.00 -0.40%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24918.00（-149.50 -0.60%）
