欧州株 　独DAX指数はマイナス圏、自動車や防衛株が軟調
東京時間21:06現在
英ＦＴＳＥ100　 10702.75（+15.86　+0.15%）
独ＤＡＸ　　25157.19（-103.50　-0.41%）
仏ＣＡＣ40　 8522.69（+7.20　+0.09%）
スイスＳＭＩ　 13872.78（+13.02　+0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間21:06現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49494.00（-180.00　-0.36%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6895.25（-28.00　-0.40%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24918.00（-149.50　-0.60%）