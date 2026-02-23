元巨人のオコエ瑠偉外野手（28）がアスリート系YouTube「LOCKER ROOM」に単独出演。メキシコリーグ挑戦を前に日本球界に対する思いを明かした。

巨人と双方合意のもとで自由契約。メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズ加入が発表された。

日本人の母とナイジェリア人の父親を持つオコエは「自身の半分はルーツがある海外でのプレーは（子供の頃から）常に意識していた」と明かした。

巨人退団後は新天地となる球団との交渉などに忙殺され、ファン感などであいさつする機会もつくれなかった。

オコエは「なかなかメディアの前にも出られなかったので、自分の口から話す機会もなく（自身のファンに）ありがとうと伝えられなかった」と、思いを明かした。

メキシコリーグへの挑戦は「楽しみの方が大きい」というオコエだが、日本球界復帰の未来はあるのだろうか？

「いやあ難しいですね。NPBに10年いれたのは、高校から入ったときは無理だと思っていた。怒とうの野球人生だった。前向きに海外に挑戦していく中で、これでダメだったら引退ってことは今までで一番考えているかもしれない」と、決意を明かした。