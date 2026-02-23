汐れいら、EP『HB2U』リリース記念としてTVアニメ『薫る花は凛と咲く』原作者との対談が実現したフリーペーパーを限定配布決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

汐れいらが2月25日に発売する2ndEP『HB2U』のリリースを記念し、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』原作者との対談が実現したフリーペーパーを全国主要CDショップと全国カラオケショップJOYSOUNDにて限定配布することが発表された。

■同じ時代に共通するようなメッセージを発信する二人のクリエイターによるリアルなトークセッションが実現

フリーペーパーでは、汐が「ハレの日に」でエンディングを務めたTVアニメ『薫る花は凛と咲く』の原作者・三香見サカとの特別対談、そして『HB2U』に込めた想いを語ったインタビューが掲載されている。

特に三香見サカとの対談は、『薫る花は凛と咲く』と汐が先日先行配信した「deja vu」がともに「自己評価の低い“あたし”が自分を認めることができていく成長の過程」を描いていることから実現したもの。

同じ時代に共通するようなメッセージを発信する二人のクリエイターによるリアルなトークセッションとなっている。フリーペーパー配布先は『HB2U』特設サイトを確認してほしい。

そして5月からはEPと同タイトルのツアー『USHIO REIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』が東名阪にて行われる。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「deja vu」

2026.02.25 ON SALE

EP『HB2U』

■ツアー情報

『USHIO RIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』

05/08(金)愛知・ell.FITS ALL

05/09(土)大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN

05/14(木)東京・Shibuiya WWWX

■関連リンク

『HB2U』特設サイト

https://ushioreira.com/pages/hb2u

汐れいら OFFICIAL SITE

https://ushioreira.com/

■【画像】フリーペーパー＆ツアー情報＆ジャケット写真