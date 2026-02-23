汐れいら、EP『HB2U』リリース記念としてTVアニメ『薫る花は凛と咲く』原作者との対談が実現したフリーペーパーを限定配布決定
汐れいらが2月25日に発売する2ndEP『HB2U』のリリースを記念し、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』原作者との対談が実現したフリーペーパーを全国主要CDショップと全国カラオケショップJOYSOUNDにて限定配布することが発表された。
■同じ時代に共通するようなメッセージを発信する二人のクリエイターによるリアルなトークセッションが実現
フリーペーパーでは、汐が「ハレの日に」でエンディングを務めたTVアニメ『薫る花は凛と咲く』の原作者・三香見サカとの特別対談、そして『HB2U』に込めた想いを語ったインタビューが掲載されている。
特に三香見サカとの対談は、『薫る花は凛と咲く』と汐が先日先行配信した「deja vu」がともに「自己評価の低い“あたし”が自分を認めることができていく成長の過程」を描いていることから実現したもの。
同じ時代に共通するようなメッセージを発信する二人のクリエイターによるリアルなトークセッションとなっている。フリーペーパー配布先は『HB2U』特設サイトを確認してほしい。
そして5月からはEPと同タイトルのツアー『USHIO REIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』が東名阪にて行われる。
■リリース情報
2026.02.18 ON SALE
DIGITAL SINGLE「deja vu」
2026.02.25 ON SALE
EP『HB2U』
■ツアー情報
『USHIO RIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』
05/08(金)愛知・ell.FITS ALL
05/09(土)大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
05/14(木)東京・Shibuiya WWWX
■関連リンク
『HB2U』特設サイト
https://ushioreira.com/pages/hb2u
汐れいら OFFICIAL SITE
https://ushioreira.com/