22日夜、エレベーターに乗客20人が閉じ込められる事故があった東京スカイツリー。23日に続き、24日も臨時休業が決まりました。25日以降営業するかは、状況をみて24日に発表するとしています。

■緊急停止、20人が約6時間“閉じ込め”

3連休最終日の23日、観光地がにぎわいを見せる中、終日臨時休業となったのは、都内の人気の観光地「東京スカイツリー」。

休業の理由は、エレベーターの総点検。

高さ634メートル、世界一高い電波塔とされる東京スカイツリーで22日夜、「エレベーターが止まった」と110番通報がありました。

22日午後8時過ぎ、エレベーター2基が降下中、地上30メートルで緊急停止。1基は無人でしたが、もう1基にいた子ども2人を含む20人が約6時間にわたり、閉じ込められました。

天望デッキにいた人

「『しばらく動けません』って、1時間ぐらい皆さん地べたで座っていました。ここで一晩過ごすのかなって」

実は、東京スカイツリーでは過去にも2度、同じエレベーターで閉じ込め事故が起きていたのです。

■「ガターンって音」「怖い」

記者（23日午前2時半頃）

「エレベーターに取り残された人たちが救出され、出てきました」

当時、ちょうどエレベーターで上にのぼろうとしていたという人は…。

スカイツリーにのぼろうとしていた人

「目の前のエレベーターが止まった。乗ろうとしたら」

スカイツリーにのぼろうとしていた人

「もう“ガーン”と音していましたね」

スカイツリーにのぼろうとしていた人

「落ちてはないですけど、落ちたのかなっていうガターンって音がしたので、のぼるのが怖くって」

縦横約2メートルの“密室状態”の空間に、乗客20人が6時間も閉じ込められていたことになります。

■約1200人が展望台に取り残される事態 “閉じ込め”救出は…

また、この緊急停止の影響で、展望台にいた約1200人が取り残される事態になりました。

天望デッキにいた人が「これから最後の方までずっと」と、スマートフォンで撮影した天望デッキの画像を見せてくれました。

──（相当な人数が）まだ上には？

天望デッキにいた人

「残っている」

石川県から来た観光客は「能登半島地震経験しているので、中に閉じ込められるというのは怖いので、そこはどうしようかなってなっちゃいました」と話していました。

その後、展望台にいた乗客は、動いている別のエレベーターで順次地上へ…。

閉じ込められた20人も、側面に設置されている緊急用ドアから板を渡し別のエレベーターに移動して救出されました。

けが人や体調不良を訴える人はいないということです。

■2015年と2017年にも“閉じ込め”

真夜中の“閉じ込め”から一夜。

記者

「展望台前入り口は閑散。紙を配っています」

東京スカイツリーではエレベーターの総点検をするため、23日は終日“臨時休業”に。緊急停止の原因については調査中と発表しています。

しかし、過去には…。

東京スカイツリータウン 広報事務局長 大和雅幸さん

「2015年・2017年に1回ずつ、エレベーターの閉じ込めが発生。今回の原因、過去の閉じ込めと同じか現時点ではわかっていない」

2015年と2017年に今回と同じ、エレベーターが急停止し乗客が閉じ込められる事故が発生。しかも、2017年の事故に関しては、原因の特定に至らなかったというのです。

東京スカイツリーは、調査を継続する必要があるため、24日も臨時休業すると発表しています。